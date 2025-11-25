Knallerpreise im Google Store! Starke Pixel-Aktionen auf Smartphones, Watch und Buds (Amazon Black Friday)

Nur noch wenige Tage laufen die Black Friday-Aktionen im Google Store, die fast schon ungewöhnlich hohe Rabatte auf die Pixel-Smartphones, die Smartwatches oder auch die Kopfhörer bieten. Zum Start in die echte Black Friday-Woche hat man noch einmal nachgelegt und bietet jetzt das Pixel 10 Pro mit 26 Prozent Rabatt + Pixel Buds Pro 2 gratis. Aber es gibt auch 24 Prozent auf Pixel 10-Smartphones und sehr viel mehr attraktive Aktionen.



In drei Tagen ist Black Friday, doch bei vielen Händlern sind die Rabatte bekanntlich schon jetzt zu haben – und zum Teil auch schon wieder ausverkauft. Nachdem es am Wochenende wohl einen regelrechten Run auf die Black Friday-Aktionen im Google Store gegeben hat, hat man die Lager jetzt wieder gefüllt und hält eine Reihe von starken Rabatten bereit, die ihr nicht verpassen solltet.

Hohe Rabatte auf Pixel-Smartphones

Nachdem es am Wochenende nicht verfügbar war, könnt ihr euch jetzt wieder das Pixel 10 Pro mit 26 Prozent Rabatt + Pixel Buds Pro 2 gratis holen – ohne Frage derzeit das absolute Top-Angebot. Aber auch für die weiteren Geräte der zehnten Generation ruft man Knallerpreis auf: Sichert euch jetzt noch das Pixel 10 mit 24 Prozent Rabatt oder auch das absolute Flaggschiff Pixel 10 pro XL mit 18 Prozent Rabatt auf den bisherigen Verkaufspreis. Viel besser kann es nicht werden.

Aber nicht nur die zehnte Pixel-Generation bietet jetzt starke Rabatte, sondern allen voran natürlich auch die neunte Generation, die ihr nicht verschmähen solltet. Jetzt könnt ihr euch ein Pixel 9 mit 24 Prozent Rabatt + Pixel Buds gratis sichern. Soll es ein 2025er-Gerät sein, gibt es aktuell das Google Pixel 9a mit 27 Prozent Rabatt. Warum ihr beruhigt zu den Pixel 9-Geräten kaufen könnt und diese jetzt echte Preiskracher sein, haben wir euch erst kürzlich in diesem Artikel zusammengestellt.

» Alle Black Friday-Aktionen im Google Store bei Amazon

Letzte Aktualisierung am 2025-11-22 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.









Hohe Rabatte auf die Pixel Watch 3

Seid ihr bereits in der Welt der Pixel-Smartphones unterwegs und möchtet euch noch umfangreicher als bisher ausstatten, kann das zu den Black Friday-Aktionen ebenfalls mit sehr hohen Rabatten tun: Aktuell bekommt ihr die Pixel Watch 3 (41mm) mit ganzen 44 Prozent Rabatt oder auch die Pixel Watch 3 (45mm) mit 33 Prozent Rabatt. Außerdem legt man bei Amazon je nach gewähltem Modell auch noch 60 Tage Audible gratis oder zum Teil ein zusätzliches Band für die Smartwatch oben drauf.

Letzte Aktualisierung am 2025-11-18 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.

Hohe Rabatte auf aktuelle Pixel Buds-Kopfhörer

Wer noch etwas auf oder in die Ohren braucht, kann ebenfalls die Black Friday-Aktionen im Google Store bei Amazon nutzen – denn es gibt hohe Rabatte auf die Pixel Buds. Jetzt bekommt ihr noch die Pixel Buds Pro 2 mit 33 Prozent Rabatt oder gar die Pixel Buds 2a mit 20 Prozent Rabatt. Wer sich ganz neu ausstatten möchte, sollte auch nicht die Pixel Buds Pro 2 gratis zum Pixel 10 Pro mit 26 Prozent Rabatt vergessen. Kauft ihr die Kopfhörer bei Amazon, gibt es noch 60 Tage Audible kostenlos oben drauf.

Letzte Aktualisierung am 2025-11-18 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.









Seid ihr ohnehin gerade bei Amazon unterwegs, könnt ihr euch auch noch die Black Friday-Knallerpreisen auf ALLE Amazon-Produkte nutzen oder bei der Gelegenheit ganz ohne zusätzliche Kosten eines der folgenden Gratis-Abos mitnehmen. Diese versorgen euch bis Ende Februar 2026 mit Podcasts, Streamings, Musik, eBooks und mehr.

Black Friday-Aktionen auf Amazon-Abos

(Partnerlinks in diesem Artikel, vielen Dank für eure Unterstützung!)

» Alle Black Friday-Aktionen im Google Store bei Amazon

» Alle Aktionen auf die Amazon-Produkte zum Black Friday