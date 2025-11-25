Android: Gemini bekommt neue Vollbild-Animation – färbt gesamten Displayrahmen bei App-Aufruf (Video)

Der Aufruf des KI-ChatBot Gemini ist unter Android auf mehreren Wegen möglich, wobei je nach Anwendung unterschiedliche Darstellungen zum Einsatz kommen können. Eingeleitet wird das Gemini-Suchfeld meist von einer schicken Animation rund um das Promptfeld am unteren Displayrand, die vielen Nutzern bekannt sein dürfte. Jetzt zeigt sich ein verändertes Verhalten, das den gesamten Displayrand bunt aufleuchten lässt.



Gemini hat vom Google Assistant unter anderem die schicke Animation beim Aufruf der Spracheingabe geerbt. Wird Gemini per Hotword oder Tastenkombination gestartet, erscheint das bekannte Promptfeld am unteren Displayrand, der gesamte Hintergrund wird etwas dunkler gezeigt und rund um das Eingabefeld für den Prompt erscheint eine Animation in den typischen Google-Farben. Das soll dafür sorgen, dass die Nutzer das Feld sofort sehen und mit diesem interagieren können.

Jetzt zeigt sich bei vielen Nutzern eine neue Animation, die sich nicht mehr um das Suchfeld dreht, sondern um den gesamten Displayrand. Wie ihr im obigen Video sehen könnt, leuchtet dadurch gefühlt das gesamte Smartphone bunt auf, sodass man diese Animation und den Gemini-Aufruf kaum übersehen kann. Das Suchfeld bleibt an gewohnter Stelle, wird jetzt aber nicht mehr ganz so deutlich wie bisher hervorgehoben. Den abgedunkelten Hintergrund gibt es weiterhin.

Interessanterweise unterscheidet sich diese Animation weiterhin von der des „Circle to Search“. Dieses setzt ebenfalls auf eine Vollbild-Animation, nimmt dazu allerdings das gesamte Display in Anspruch. Statt nur den Rahmen zu beleuchten, wird das gesamte Display in die vier Google-Farben inklusive Gemini-Farben und Farbverlauf gehüllt.

