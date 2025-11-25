Google Chrome: Neues Bildformat kommt (erneut) in den Browser – Google öffnet sich für JPEG XL

Der Browser Google Chrome unterstützt eine ganze Reihe von Medienformaten, die direkt im Browser oder als Bestandteil von Webseiten angezeigt werden können. Schon bald dürfte ein weiteres Format dazustoßen, das sich gerade im Aufwind befindet und auch bei Google ein Umdenken einsetzen ließ: Man öffnet sich für die Unterstützung von JPEG XL – ein weiteres Mal.



Als weltweit marktführender Webbrowser hat Google Chrome großen Einfluss auf Standards und auch die Verbreitung von Dateiformaten. Dementsprechend enttäuschend war es, als sich die Entwickler 2022 dazu entschieden hatten, das starke Dateiformat JPEG XL aus dem Browser zu entfernen. Begründet wurde das damals mit dem geringen Interesse der Community, hinter vorgehaltener Hand soll aber auch die Konzentration auf die Google-eigenen Formate WebP und AVIF eine Rolle gespielt haben.

Zuletzt wurde JPEG XL allerdings von Apple in Safari integriert, bei Firefox experimentiert man mit der Unterstützung und erst vor wenigen Wochen hat die PDF Association angekündigt, dass JPEG XL zum bevorzugten Bildformat wird. Weil PDF eine wichtige Rolle in Chrome spielt und die beiden Hauptkonkurrenten die Unterstützung bringen, kann Google kaum bei der damaligen Entscheidung bleiben und macht jetzt die Rolle rückwärts.

Google Chrome wird JPEG XL integrieren, sobald die Voraussetzungen dafür geschaffen sind. Google fordert eine speichersichere Umsetzung sowie umfangreiche Zusagen über die langfristige Weiterentwicklung und Pflege des Formats, dann ist man für eine Rückkehr des Formats jederzeit offen. Ein echtes Comeback ist das noch nicht, aber es steht auch nichts mehr im Weg.

Bei JPEG XL handelt es sich um eine Weiterentwicklung des weit verbreiteten JPEG-Formats, das dem jahrzehntealten Format weit überlegen ist. Interessanterweise hat auch Google erst im vergangenen Jahr das neue Format Jpegli vorgestellt, das auf JPEG XL basiert, von dem wir aber seit damals nichts mehr gehört haben. Gut möglich, dass auch dieses demnächst in den Browser einzieht.

