Pixel-Smartphones: Der lohnende Blick zurück – darum sind die Pixel 9 jetzt ein echter Preiskracher (Aktion)

Google hat vor mittlerweile drei Monaten die Pixel 10-Smartphones auf den Markt gebracht, die sich offenbar sehr gut verkaufen und viele Nutzer begeistern. Das ist nachvollziehbar, doch wer ein echtes Schnäppchen machen und lange Freude haben möchte, kann auch zu den Vorgängern greifen: Die Pixel 9-Smartphones sind ihren Nachfolgern nahezu ebenbürtig, kosten aber je nach Konfiguration nur die Hälfte! Ein echter Preiskracher.



Vor gerade einmal drei Monaten hat Google die Pixel 10-Smartphones angekündigt, die man in diesem Jahr ohne die üblichen Gratis-Aktionen auf den Markt gebracht hat. Im Rahmen der Black Friday-Angebote im Google Store sind die Pixel 10-Smartphones jetzt mit 24 Prozent Rabatt zu haben, allerdings hat der Ansturm auch die Lager geleert, sodass nicht mehr alle gewünschten Konfigurationen zu haben sind. Darüber muss man sich aber nicht ärgern, sondern kann das ganz im Gegenteil als Chance betrachten, ein echtes Schnäppchen ohne Abstriche zu machen.

Letzte Aktualisierung am 2025-11-22 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.

Es muss nicht immer das neueste Pixel-Smartphone sein

Natürlich schaut man sich auf der Suche nach einem neuen Smartphone erst einmal die aktuellen Generationen an – das ist völlig klar und nachvollziehbar. Schließlich investiert man einen hohen dreistelligen oder gar vierstelligen Betrag für das Gerät und möchte dementsprechend lange Freude haben. Das kann Google mit den Pixel-Smartphones auf jeden Fall bieten – aber nicht nur mit den Pixel 10. Denn gerade jetzt kann sich der Blick zu den Vorgängern lohnen, die noch vor wenigen Monaten die Flaggschiffe stellten.

Es wird nur noch gut neun Monate dauern, bis die aktuellen Pixel 10-Smartphones so „veraltet“ sein werden, wie es die Pixel 9-Smartphones heute sind. Klar, das ist das Schicksal der jährlichen Neu-Releases bei allen Herstellern, aber gerade bei Google kann man dank der sehr langen Update-Garantie auch mal zu einem Gerät der Vorgeneration greifen. Das zeigt sich allein schon daran, dass Google die Pixel 9-Smartphones nach wie vor verkauft – was man in früheren Zeiten mit den kurzen Update-Fenstern nicht getan hat.

Schaut man sich die Pixel-Aktionen im Google Store bei Amazon an, liegen mittlerweile Hunderte Euro Differenz zwischen sechs und sieben Jahren Android-Updates. Ist das wirklich relevant?

Letzte Aktualisierung am 2025-11-20 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.









Pixel 9-Smartphones erhalten noch sechs Jahre Updates

Mit der bereits ab der neunten Generation begonnenen Pixel Update-Garantie auf ganze sieben Jahre hat Google ein Statement gesetzt, das es heute auch technik-affinen Powernutzern ermöglicht, sich ohne Bauchschmerzen ein Smartphone der Vorgeneration zuzulegen. Die Pixel 9-Smartphones sind aktuell gut 15 Monate alt, erhalten aber noch volle und zuverlässige Android-Updates bis in den August 2031. Monat für Monat, Jahr für Jahr, Sicherheitsupdate für Sicherheitsupdate und Betriebssystem-Update für Betriebssystem-Update. Es stellt sich daher bei der Kaufentscheidung hauptsächlich die Frage, ob ihr das neue Smartphone bis 2031 oder 2032 nutzen möchtet – aber mal ehrlich, wer plant das ernsthaft so lange?

Erst mit dem jüngsten Pixel Feature Drop hat Google viele exklusive Features der neuen Pixel 10-Smartphones auch für das Pixel 9 freigegeben – weitere werden folgen. Dank Play Services, KI, Clouddienste und Co sind beide Geräte nahezu auf demselben Stand. Weil die Software bei den Pixel-Smartphones längst die Oberhand über der Hardware hat, sind die Google-Updates das wichtigste Argument, dass ihr auch zum Vorgänger greifen könnt. Aus Hardware-Sicht sind die Verbesserungen für die meisten Endnutzer in der Realität kaum noch erwähnenswert – zum Teil gibt es gar Rückschritte, etwa bei Kamera und SoC.

Ich denke, dass es daher mit Blick auf die Preis-Leistung kaum ein wirklich relevantes Argument gibt, dass es das neuste Pixel-Smartphone sein muss. Wer unbedingt ein Pixel 10 haben möchte, könnte daher auch neun Monate Geduld beweisen, es statt 1000 Euro für 650 Euro kaufen und hätte keine echten Einbußen. Außer, dass das funkelnagelneue Pixel 11 wartet – und die Geschichte beginnt von vorn…

» Knallerpreise im Google Store! Starke Pixel-Aktionen auf Smartphones, Buds und Watch (Amazon Black Friday)

Letzte Aktualisierung am 2025-11-18 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.