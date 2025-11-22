Knallerpreise im Google Store! Starke Pixel-Aktionen auf Smartphones, Buds und Watch (Amazon Black Friday)

An diesem Wochenende laufen die Black Friday-Aktionen im Google Store auf Hochtouren, die allen Nutzern hohe Rabatte auf die Pixel-Smartphones und das erweiterte Portfolio bieten. Mittlerweile sind die ersten Angebote ausverkauft, doch ihr bekommt jetzt noch 24 Prozent Rabatt auf die Pixel 10-Smartphones, ebenfalls 24 Prozent Rabatt auf das Pixel 9 + Pixel Buds gratis und viele weitere Aktionen rund um die Smartphones, Smartwatches und Kopfhörer. Das solltet ihr nicht verpassen!



Der echte Black Friday beginnt erst in der nächsten Woche, doch wie bereits von mir hier im Blog prognostiziert, wird am kommenden Wochenende vielleicht kaum noch etwas in den Regalen stehen. Denn starke Pixel-Aktionen wie das Pixel 10 Pro mit 26 Prozent Rabatt + Pixel Buds Pro 2 gratis sind aktuell ausverkauft. Vielleicht kommt es im Laufe der nächste Tage wieder zurück, klickt einfach immer wieder mal auf obigen Link und schaut nach. Aber ärgert euch nicht, denn es gibt noch viele weitere starke Aktionen rund um die Smartphones.

Hohe Rabatte auf Pixel-Smartphones

Jetzt könnt ihr euch die Pixel 10-Smartphones mit 24 Prozent Rabatt sichern, wobei es je nach Zusammenstellung auch noch Schutzhüllen, Ladegeräte oder Kopfhörer gratis gibt – das ändert sich ständig. Wer mehr Leistung möchte, kann sich jetzt außerdem das Pixel 10 Pro mit 10 Prozent Rabatt sichern oder greift direkt zum absoluten Top-Flaggschiff: Aktuell bekommt ihr das Pixel 10 Pro XL mit ganzen 18 Prozent Rabatt. Das sind schon echte Knallerpreise, die ihr nicht verpassen solltet.

Außerdem gibt es jetzt noch die Pixel 9-Smartphones mit 24 Prozent Rabatt + Pixel Buds gratis oder das Pixel 9a mit 27 Prozent Rabatt. Bitte verschmäht die 2024er-Generation nicht, denn diese ist tatsächlich sehr viel besser, als es euch das Pixel 10-Marketing glauben machen will. Warum der Griff zur Vorgeneration gerade bei den Pixel-Smartphones attraktiv ist, erfahrt ihr in diesem Artikel.

» Alle Black Friday-Aktionen im Google Store bei Amazon

Hohe Rabatte auf die Pixel Watch

Wer bereits ein Pixel-Smartphone sein Eigen nennt und sich noch am Handgelenk ausstatten möchte, kann das am Black Friday-Wochenende ebenfalls tun: Jetzt bekommt ihr ganze 44 Prozent Rabatt auf die Pixel Watch 3 (41mm) sowie 33 Prozent Rabatt auf die Pixel Watch 3 (45mm). Je nach Konfiguration gibt es außerdem noch 60 Tage Audible oder eventuell ein austauschbares Band gratis – da müsst ihr einfach mal in den ständig wechselnden Angeboten vorbeischauen.

Hohe Rabatte auf Pixel Buds-Kopfhörer

Braucht ihr noch etwas auf die Ohren bzw. in die Ohren, gibt es aktuell starke Aktionen auf die Pixel Buds-Kopfhörer. Vielleicht nur noch an diesem Wochenende bekommt ihr 33 Prozent Rabatt auf die Pixel Buds Pro 2 oder 20 Prozent Rabatt auf die Pixel Buds 2a – beide derzeit zu absoluten Bestpreisen zu haben. Bestellt ihr die Kopfhörer bei Amazon, gibt es noch 60 Tage Audible kostenlos oben drauf.

Und wer schon bei Amazon unterwegs ist, kann auch noch bei den Black Friday-Knallerpreisen auf ALLE Amazon-Produkte vorbeischauen und bei der Gelegenheit einige Gratis-Abos mitnehmen, die euch bis Ende Februar 2026 mit Musik, Podcasts, eBooks und mehr versorgen.

Black Friday-Aktionen auf Amazon-Abos

» Alle Black Friday-Aktionen im Google Store bei Amazon

» Alle Aktionen auf die Amazon-Produkte zum Black Friday