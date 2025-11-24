Android & iOS: Googles Quick Share unterstützt jetzt Apple Airdrop für schnellen Dateiaustausch (Pixel 10 Pro)

Google hat schon vor längerer Zeit die Plattform Quick Share geschaffen, die den Austausch von Daten zwischen Android-Smartphones und anderen Geräten vereinfachen und standardisieren soll. Jetzt hat man einen vielleicht sehr wichtigen Schritt angekündigt, der kaum absehbar gewesen ist: Quick Share unterstützt jetzt Apple Airdrop und ermöglicht den Dateiaustausch zwischen Pixel und iPhone.



Auch im Jahr 2025 ist der Dateiaustausch zwischen Android und iOS nicht so einfach möglich, wie es eigentlich sein sollte – das hat man bei Google wohl immer wieder von vielen Menschen gehört. Daher wird die Plattform Quick Share jetzt erweitert und unterstützt das von Apple verwendete Airdrop. Damit wird es erstmals möglich sein, Dateien zwischen Android und einem iPhone per Quick Share auszutauschen.

Airdrop ist eine Apple-Technologie, die eigentlich nur für Apple-Geräte konzipiert ist und den schnellen Austausch zwischen den verschiedenen Apple-Plattformen ermöglichen soll. Google hat einen Weg gefunden, die Technologie ohne hacking anzuzapfen und ganz ohne Apples Unterstützung eine Anbindung zwischen Quick Share und Airdrop zu schaffen. Die Brücke soll robust sein und großer Wert auf Sicherheit gelegt worden sein.

Google feiert die neue Kompatibilität, doch ob das in Cupertino gut ankommt, lässt sich noch nicht sagen. Auch Apple dürfte von der Ankündigung am Freitag kalt erwischt worden sein und es wäre nicht ungewöhnlich, wenn man die genutzte Schnittstelle schließt oder verändert. Das erinnert ein wenig an Googles damaligen RCS-Druck, dem Apple erst sehr spät und nach rechtlichen Anforderungen stattgegeben hat.

Auch bei Google weiß man, dass das vielleicht nur temporär unterstützt werden kann und hat die Funktion daher nur für das Pixel 10 Pro umgesetzt. Probiert es doch einfach einmal aus und erfreut euch daran, so lange es geht. Sollte Apple das nicht unterbinden oder gar unterstützen, ist ein breiter Android-Rollout möglich.

