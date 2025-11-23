Android & ChromeOS: Google drängt auf den Desktop – doppelter Angriff auf Microsoft Windows startet 2026

Google ist mit den Betriebssystemen Android sehr gut und mit ChromeOS recht akzeptabel aufgestellt, doch das reicht im ständigen Wachstumsdrang nicht mehr aus. Schon im nächsten Jahr könnte es für das Konkurrenzsystem Microsoft Windows ungemütlich werden – denn Google feuert in wichtigen Märkten schon jetzt aus allen Rohren. Man wildert sowohl im Privatnutzer- als auch im Business-Bereich.



Die Welt der bedeutenden Consumer-Betriebssysteme wird von nur drei Unternehmen beherrscht: Microsoft mit Windows, Apple mit macOS und iOS (+ Ableger) sowie Google mit Android und ChromeOS. Die Positionen sind seit langer Zeit bezogen: Google beherrscht weite Teil des Smartphone-Marktes, Microsoft beherrscht den Desktop und Apple kocht in beiden Bereichen praktisch außer Konkurrenz sein eigenes Süppchen.

Microsoft ist recht spektakulär daran gescheitert, Windows in die mobile Welt zu bringen, was von CEO Satya Nadella schon vor einigen Jahren als größtes Versäumnis und vielleicht schwerster Fehler bezeichnet wurde. Ein Fehler, der bisher weitgehend folgenlos geblieben ist – doch schon sehr bald könnte sich das ändern. Denn nachdem Google den Desktop über sehr viele Jahre praktisch ignoriert hat, will man im nächsten Jahr richtig angreifen.

Android drängt auf den Desktop

Ich hatte hier im Blog schon häufiger über den Start von Android auf dem Desktop berichtet und mittlerweile stehen wir praktisch kurz vor dem Rollout: Der Android-Desktopmodus als Aufsatz sowie Android als eigenständiges Desktop-Betriebssystem stehen vor der Tür. Google hat sich sehr viel Zeit gelassen, um es beim ersten Anlauf richtig zu machen. Geht der Plan auf, kann das für die Windows-Verkaufszahlen im Consumer-Bereich schnell ungemütlich werden.









ChromeOS als heimlicher Angriff

Während man Android allein aufgrund der Verbreitung große Chancen gegen Windows einräumen würde, ist ChromeOS mit Sicherheit unterschätzt – vor allem jetzt, da das Betriebssystem durch die kommende Android-Verschmelzung auf wackligen Beinen steht. Aktuell sieht es danach aus, als wenn die Verschmelzung nur im Privatnutzer-Bereich durchgeführt werden wird, während ChromeOS zum Business-Betriebssystem wird, das von Unternehmen eingesetzt werden kann.

Google hat gerade erst ein neues Paket der noch recht jungen Tochterfirma Cameyo vorgestellt, mit der Windows-Apps unter ChromeOS genutzt werden können. Jetzt hat das Projekt die volle Google-Unterstützung und ermöglicht es, die Windows-Rechner durch Chromebooks zu ersetzen. Dabei richtet man sich sehr explizit an Unternehmenskunden und schießt doch recht heftig gegen Windows.

Während Windows vor der Smartphone-Ära sowohl im Büro als auch zu Hause dominierte, kommen viele Menschen heute hauptsächlich am Arbeitsplatz oder im Home Office damit in Berührung, während privat das Smartphone oder Tablet ausreicht. Googles Cameyo-Neustart ist ein deutlicher Angriff auf den Business-Bereich, der noch deutlich lukrativer als der Consumer-Markt ist. Damit ist es die zweite Schiene des Windows-Angriffs.

Android gegen Privatnutzer-Windows und ChromeOS gegen Business-Windows. Geht man das richtig an, muss sich Microsoft nach vielen Jahren mal wieder richtig ins Zeug legen.

