Google ist der ganz große KI-Gewinner: Konkurrenz setzt auf Google + neues Geschäftsmodell KI-Chips?

Google ist seit vielen Jahren im Bereich der Künstlichen Intelligenz und dabei längst nicht nur mit Gemini erfolgreich, sondern auch mit weiteren Geschäftsbereichen. Die über viele Jahre aufgebaute Infrastruktur zeigt sich jetzt als gewaltiges Ass im Ärmel, das sogar die KI-Konkurrenz in eine kommende Google-Abhängigkeit treibt und in Mountain View die Kassen klingeln lässt.



Kaum ein globales Unternehmen hat sich so früh in Richtung KI positioniert wie Google. Schon seit 2016 gilt im Unternehmen „AI first“, aber schon damals hatte man viele Jahre KI-Erfahrung, setzte die (aus heutiger Sicht) primitiven Modelle schon in vielen Produkten ein und präsentierte immer wieder interessante Demos. Aber nicht nur die Softwareentwickler waren im KI-Bereich sehr fleißig, sondern auch die Infrastruktur wurde in dieser Zeit massiv aufgepumpt – weit über die eigenen Anforderungen hinaus.

Über Jahre hat Google Cloud Verluste eingefahren, doch heute zeigt es die größten Wachstumsraten und ist neben Gemini Googles wichtigstes Asset im KI-Bereich. Schon heute dürfte Google mit Gemini Geld verdienen, doch die wahren aktuellen und zukünftigen Umsatzraketen sind bei Google Cloud sowie sogar im Hardware-Bereich zu finden. Google ist in puncto Infrastruktur so exzellent aufgestellt, dass man neben dem Ressourcen-hungrigen Gemini auch die KI-Konkurrenz beherbergen kann. Hier ein Auszug der wichtigsten Kunden:

Ich hatte schon vor einigen Monaten hier im Blog geschrieben, dass Google als einziges KI-Unternehmen ernsthaft Geld verdient und Gewinne einfährt. Das dürfte sich weiter verstärkt haben.









Wird Google zum Chip-Lieferanten?

Schon bald könnte sich für Google ein ganz neuer Geschäftsbereich auftun, der vielleicht noch lukrativer als die bisherigen KI-Angebote werden wird: Die über viele Jahre In-House entwickelten TPUs (Tensor Processing Units) sind das Herzstück der Google-Rechenzentren und sorgen für enorme Rechenpower bei vergleichsweise geringem Energieverbrauch und konkurrenzfähigen Kosten. Man hat die Chips über viele Jahre optimiert und war stets der eigene beste (und einzige) Kunde.

In dieser Woche wurde bekannt, dass Meta die Google-TPUs für mehrere Milliarden Dollar kaufen und in den eigenen Rechenzentren einsetzen will. Statt die Rechenpower nur zu vermieten, könnte sie Google daher auch verkaufen. Auch Meta hat bekanntlich ein sehr hohes Forschungsbudget und viele Jahre Rechenzentrum-Erfahrung, scheint aber dennoch der Meinung zu sein, dass die Google-Chips eine bessere Leistung bieten als die eigene Lösung oder die Nvidia-Chips.

Sollte Google tatsächlich die Chips an Meta verkaufen, dürften zukünftige Interessenten Schlange stehen und bei Nvidia die Wände wackeln. Nvidia gilt aktuell als ganz großer KI-Gewinner und ist damit zum derzeit wertvollsten Unternehmen der Welt aufgestiegen. Sollten die Google-Chips dem tatsächlich überlegen sein, ist das nächste KI-Beben nicht weit…

» Gemini: Google feiert große Erfolge in der KI-Ära – 650 Millionen Nutzer und 300 Millionen Abos (Statistik)

» Gemini Nano Banana Pro: Google schränkt kostenlosen Zugang für viele Nutzer ein – Ansturm ist wohl zu groß

Letzte Aktualisierung am 2025-11-28 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.