Google wird zum Nvidia-Schreck: Meta will Googles KI-Chips für mehrere Milliarden Dollar kaufen

Google ist nicht nur mit dem KI-Modell Gemini enorm erfolgreich, sondern auch auf anderen Ebenen der KI-Entwicklung offenbar optimal aufgestellt. Wie jetzt bekannt geworden ist, könnte Google auch im Hardware-Bereich vom Start weg zu einem der größten Anbieter aufsteigen. Der Facebook-Konzern Meta will künftig auf Googles KI-Chips setzen und versetzt Branchenprimus Nvidia damit einen schmerzhaften Stich.



Die Künstliche Intelligenz ist trotz aller bereits bestehenden Anwendungen nach wie vor eine Wette auf die Zukunft und allein das Wort „Blase“ macht die Anleger nervös. Google hat sich im KI-Bereich sehr breit aufgestellt, ist mit Gemini sehr erfolgreich und verdient schon heute Milliarden mit KI. Die über viele Jahre aufgebaute Infrastruktur ist heute eine wichtige Stütze, die praktisch alle großen Anbieter in die Google-Cloud zieht, weil sie selbst nicht über genügend Kapazitäten verfügen.

Interessanterweise scheint ein Konkurrent zum besten Google-Kunden aufsteigen wollen, mit dem es in der Vergangenheit kaum Überschneidungen gegeben hat: Schon vor einigen Wochen ist bekannt geworden, dass Meta Google-Rechenpower für zehn Milliarden Dollar ordern will, aber damit endet es noch nicht. Denn Meta hat große Pläne für neue Rechenzentren, die Gigantomanie dürfte bekannt sein („größer als Manhattan“), und will auch bei den eigenen Anlagen auf Google-Power setzen.

Meta will in den eigenen KI-Rechenzentren nicht mehr auf die teuren Nvidia-Chips setzen, sondern auf die günstigeren und wohl dennoch stärkeren Google TPU-Chips. Bisher vermietet Google Cloud lediglich die Chips, ist bislang aber nicht als Verkäufer in Erscheinung getreten. Sollte der Meta-Deal über die Bühne gehen, würde sich für Google ein ganz neues Geschäftsfeld öffnen, das sicherlich in den nächsten Jahren mehr als lukrativ ist.

Glaubt man Beobachtern, ist Google Nvidia sowohl in puncto Rechenpower als auch Verkaufspreis überlegen und könnte innerhalb kürzester Zeit mit bis zu 10 Prozent Marktanteil rechnen. Der Nvidia-Aktie hat diese Aussicht nicht gut getan, denn erneut zeigt sich den Anlegern, dass der aktuelle KI-Gewinner auch schnell zum KI-Verlierer werden kann…

[heise]

