Chromebooks: Google zieht Unterstützung von Nvidia-Chips und aktuellem Snapdragon den Stecker

Google ist mit den Chromebooks in den vergangenen Jahren in neue Bereiche vorgedrungen, die zuvor nicht unbedingt in die Kernaufgaben der Geräten gehörten – darunter native Apps und auch das Gaming. Jetzt zieht man allerdings gleich zwei Projekten den Stecker, mit denen die Leistung der Chromebooks deutlich erhöht werden sollte. Sowohl die Pläne mit einem Nvidia-Grafikchip als auch der neuesten Snapdragon-Generation wurden gestoppt.



Google zieht zwei Chromebook-Projekten den Stecker, die in den letzten Monaten für größere Interesse sorgten: Man hat daran gearbeitet, die Unterstützung für Nvidia-Grafikchips auf die Geräte zu bringen und somit den neuen Linux-Gaming-Boom mitnehmen zu können. Doch daraus wird nichts, denn alle bisherigen Fortschritte wurden nun aus dem Betriebssystem entfernt und das Projekt auch in den öffentlich zugänglichen Commits als „tot“ erklärt. Da dürfte also nicht mehr viel kommen.

Nur wenige Tage vorher hatte man der Unterstützung von Qualcomms Gen 3 Snapdragon 7c den Stecker gezogen und wird somit diese Version des SoCs nicht unterstützen. Natürlich kann es immer alternative Anläufe geben, aber wenn alle bisherigen Fortschritte vollständig entfernt werden, dürften sich die Pläne wohl geändert haben.

Erst vor wenigen Monaten wurden die Pläne rund um Chromebook X bekannt, unter denen man Hochleistungsgeräte einstufen möchte. Wie es um diese Pläne steht, ist derzeit nicht bekannt. Gut möglich, dass auch dort abgespeckt wird und man sich verstärkt auf den Cloudbereich konzentrieren wird. Denn das Cloud-Gaming dürfte sicherlich besser zu den Chromebooks passen, als das lokale Gaming innerhalb von VMs.

