Google Maps: Material You-Update für die Webversion – die Suchleiste ist jetzt vollständig abgerundet

Bei Google Maps werden in diesen Tagen eine Reihe von Veränderungen an den Oberflächen vorgenommen, die man weitestgehend als Optimierungen bezeichnen kann – und jetzt folgt die nächste. In der Browserversion erhält die Kartenplattform nun eine vollständig abgerundete Suchleiste, statt wie bisher auf leichte Abrundungen zu setzen. Es ist eine weitere Material You-Umsetzung.



Die Google Maps-Suchleiste gehört in der Browserversion der Kartenplattform zu den Elementen, die ständig sichtbar sind und sich auch nicht ausblenden lassen. Dadurch ist diese ständig im Blickfeld und hat einen gewissen Einfluss auf das Gesamtdesign der Oberfläche. Über mehrere Jahre war die Suchleiste vollkommen eckig, später erhielt sie abgerundete Ecken und mit dem jüngsten Update im Rahmen von Material You erhält das Suchfeld eine vollständig Abrundung, so wie ihr das auf folgendem Screenshot sehen könnt.

Funktionell ändert sich dadurch natürlich nichts, aber die Abrundung sorgt dafür, dass das Element und dessen Suchvorschläge etwas mehr schwebend als zuvor wirken. An anderen Stellen setzt man noch auf eine eckige Darstellung, etwa bei den Suchergebnissen oder der Detailansicht eines Ortes, aber auch innerhalb dieser Bereiche ist die Suchleiste bereits vollkommen rund. Es dürfte daher nur eine Frage der Zeit sein, bis auch weitere Elemente angepasst werden.

