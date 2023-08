Pixel Phone Simulator: Google startet neue Plattform mit interaktiven Animationen, Tutorials und mehr

Google hat mit den Pixel-Smartphones große Ambitionen und will immer mehr Nutzer von der eigenen Smartphone-Linie überzeugen, was in den letzten zwei Jahren sehr gut funktioniert hat. Jetzt hat man den neuen Pixel Phone SImulator gestartet, mit dem man Nutzern ihr neues Smartphone erklären und Interessierten die Geräte etwas näherbringen will. Es gibt eine Reihe von interaktiven Animationen.





Google hat den Pixel Phone Simulator gestartet, der eine interessante Anlaufstelle rund um die aktuellen Geräte vom Pixel 5 bis zum Pixel 7a und Pixel Fold bietet. Nutzer haben auf dieser Seite die Möglichkeit, die Smartphones besser kennenzulernen und sich mit der Ausstattung sowie den wichtigsten Funktionen vertraut zu machen. Es gibt viele Erklärungen, zahlreiche Erklärbilder, Animationen und auch eine Reihe von Interaktionsmöglichkeiten – etwa für den magischen Radierer.

Die Bezeichnung „Phone Simulator“ ist vielleicht etwas zu hoch gewählt, denn dieses Versprechen kann man nicht einhalten. Stattdessen hat man ein Portal mit schick aufbereiteten Anleitungen für die Smartphones geschaffen – was dennoch nicht weniger wichtig ist. Vor allem Neo-Nutzer der Pixel-Smartphones sowie interessierte Nutzer finden hier eine Reihe von wichtigen Themen. Vom Kennenlernen der Ausstattung über den Wechsel der Sim-Karte bis zu 5G oder überhaupt den Überblick über das Pixel-Portfolio ist einiges dabei.

Schaut doch mal vorbei, ob ihr noch etwas Neues entdecken könnt. Das Pixel Tablet ist im Phone Simulator übrigens nicht verfügbar und es wird dem Namen nach wohl auch in Zukunft nicht sein.

