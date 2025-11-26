Google Shopping: Gemini ruft an – neue KI-Agenten in der Websuche rufen stationäre Händler an (Video) [US]

Google ist im Bereich des Onlineshopping deutlich breiter aufgestellt, als es viele Nutzer zunächst vermuten würden – und jetzt knüpft man immer engere Bande mit dem stationären Handel. In diesen Tagen wird eine ganz neue Funktion für alle US-Nutzer ausgerollt, die selbstständig zusätzliche Informationen einholen kann. Dazu kommt ein KI-Agent zum Einsatz, der bei den Händlern anruft.



Google hat vor wenigen Tagen die neuen Shopping-Funktionen für Gemini vorgestellt, die es den Nutzern ermöglichen, die KI selbstständig Warenkörbe in Onlineshops zu füllen und diese zu bestellen. Dazu gehört aber auch eine ganz neue Telefon-Funktion, die den Nutzern viele Telefonate ersparen soll – aber umgekehrt die Anzahl der Gespräche im stationären Handel vervielfachen dürfte. Denn die Nutzer können einen ganzen Schwung an Telefonaten mit nur einem einzigen Button anstoßen.

Das Ganze läuft folgendermaßen ab: Suchen US-Nutzer in der Websuche nach einem Produkt, erhalten sie nicht nur Ergebnisse aus Onlineshops, sondern durch das Hinzufügen von „near me“ oder „nearby“ auch eine Auflistung von stationären Händlern, die das Produkt oder die Produktgruppe führen könnten. Nach den folgenden Informationen aus Google Maps bzw. dem Business Center gibt es den hervorgehobenen Button „Let Google Call“.

Ein Tap auf den Button öffnet ein Overlay, in dem der Nutzer eine Fragenkategorie auswählen oder selbst Fragen eingeben kann, die noch offen geblieben sind. Ist die Auswahl getroffen, wird der ganze Prozess angestoßen. Die Gemini-KI wird selbstständig beim ausgewählten Händler oder auch bei mehreren Händlern anrufen und diese Informationen erfragen. Dazu kommt die von Google schon vor Jahren vorgestellte absurde Brückentechnologie Google Duplex zum Einsatz. Eine Zusammenfassung der Informationen erhält der Nutzer dann per SMS oder E-Mail.

Für Endnutzer kann das sehr bequem sein und viele unangenehme Telefonate bzw. auch Telefonwarteschlangen umgehen. Ob die stationären Händler davon begeistert sind, wird sich sicherlich sehr schnell zeigen und vor allem im Weihnachtsgeschäft entscheidend sein. Ob und wann diese Funktion auch in Deutschland bzw. im europäischen Raum starten wird, lässt sich noch nicht sagen.

