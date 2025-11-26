Pixel Launcher: Feature Drop-Release bringt veränderte Suchleiste – Android 16 QPR2 startet bald (Galerie)

Google wird in Kürze ein Update für den Pixel Launcher veröffentlichen, das die Suchleiste auf dem Homescreen der Pixel-Smartphones deutlicher als bisher hervorheben soll. Im Rahmen der für die kommende Woche erwarteten Android 16 QPR2 zeigt sich schon jetzt die neue Oberfläche mit lebendigeren Farben rund um die Suchleiste.



Vermutlich schon in der kommenden Woche wird Google das neue Android 16 QPR2 veröffentlichen, das eine ganze Reihe von Neuerungen auf die Pixel-Smartphones bringt. Dieser Feature Drop-Release wird auch den eher selten aktualisierten Pixel Launcher mit einer Neuerung bedenken, die von Google nicht ganz uneigennützig platziert werden wird. Diese betrifft die Suchleiste auf dem Homescreen.

Man kann wohl kaum sagen, dass die Google-Suchleiste auf dem Homescreen vieler Smartphones nicht auffällig genug ist oder gar für die Nutzer etwas mehr hervorgehoben werden muss. Dennoch gehen die Designer mit der kommenden Version genau in diese Richtung und verabschieden sich von den bisher verwendeten dynamischen Farben. Stattdessen gibt es jetzt etwas lebendigere und gleichzeitig auffallendere Farben, die die Suchleiste umranden.

Wie ihr auf den unten eingebundenen Screenshots sehen könnt, verändern sich die Farben in allen Varianten, sowohl mit dem hellen als auch dem dunklen Modus auf dem Smartphone. Ging es zuletzt darum, die Oberflächen an den Hintergrund anzupassen, verwendet die Google-Suchleiste jetzt nur noch die Hauptfarbe und hellt diese im Dark Mode deutlich auf bzw. dunkelt sie im hellen Modus deutlicher ab.









Die neue Google-Suchleiste ist ein Teil des Android 16 QPR2-Updates für den Pixel Launcher und sollte schon in wenigen Tagen für alle Nutzer ausgerollt werden. Auch die Gemini-Leiste bekommt ein Update spendiert, über das wir bereits gestern berichtet hatten – es geht in puncto Hervorhebung interessanterweise in die ganz andere Richtung.

» Android: Gemini bekommt neue Vollbild-Animation – färbt gesamten Displayrahmen bei App-Aufruf (Video)

» Knallerpreise im Google Store! Starke Pixel-Aktionen auf Smartphones, Watch und Buds (Amazon Black Friday)

[9to5Google]

Letzte Aktualisierung am 2025-11-25 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.