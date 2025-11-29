Black Friday-Knaller im Google Store! Starke Rabatte auf Pixel-Smartphones, Watch, Buds, Snap, Abos (Amazon)

Wir befinden uns im Black Friday-Wochenende, das natürlich auch im Google Store bei Amazon nach wie vor viele Angebote bereithält. Vermutlich nur noch wenige Tage könnt ihr euch die wirklich hohen Rabatte auf die Pixel-Smartphones sichern, zu denen unter anderem das Top-Angebot 26 Prozent Rabatt auf das Pixel 10 Pro + Pixel Buds Pro 2 gratis gehört. Aber auch auf Smartwatches, Kopfhörer, Schutzhüllen und mehr Pixel-Produkte könnt ihr sparen.



Es ist das Black Friday-Wochenende – die letzte große Rabattschlacht vor dem zu erwartenden weihnachtlichen Ausverkauf. Jetzt gibt es noch einmal viele starke Aktionen, bevor es dann schon bald heißt, dass nicht mehr alle Produkte zu haben sind und vor allem die Angebote eher mit der Lupe zu suchen sind. Auch für die Black Friday-Aktionen im Google Store hat man die Lager noch einmal aufgefüllt und bietet an diesem Wochenende eine ganze Reihe von Top-Aktionen.

Hohe Rabatte auf Pixel-Smartphones

Ohne Frage die aktuelle Top-Aktion im Google Store bei Amazon ist das Pixel 10 Pro mit 26 Prozent Rabatt + Pixel Buds Pro 2 gratis! Ihr spart mehr als 400 Euro im Vergleich zu den jeweiligen Listenpreisen, sodass es nicht verwunderlich ist, dass diese Aktion in den letzten bereits mehrfach ausverkauft gewesen ist. Wie lange die Bestände diesmal halten, lässt sich nicht sagen. Das solltet ihr also nicht verpassen.

Sollte das Angebot bereits ausverkauft sein, gibt es aber auch weitere Rabatte auf die zehnte Generation: Ihr könnt ihr das Pixel 10 Pro XL mit 18 Prozent Rabatt sichern oder sogar 24 Prozent Rabatt auf die Pixel 10-Smartphones nutzen. Die Rabatte sind seit einigen Tagen stabil, besser wird es in diesem Jahr also nicht mehr werden.

Verschmäht aber auch nicht die neunte Pixel-Generation, denn jetzt gibt es noch das Pixel 9 mit 24 Prozent Rabatt + Pixel Buds gratis. Ich hatte erst kürzlich hier im Blog ausführlich begründet, warum der Griff zur neunten Generation absolut lohnenswert ist und für viele Nutzergruppen vielleicht die bessere Alternative zum Pixel 10 ist. Alle Infos dazu findet ihr in diesem Artikel. Soll es noch günstiger sein, gibt es jetzt 27 Prozent Rabatt auf das Pixel 9a.

Vergesst passend zu den neuen Geräten auch nicht die starken Rabatte auf Schutzhüllen für Pixel-Smartphones.

» Alle Black Friday-Aktionen im Google Store bei Amazon

Hohe Rabatte auf die Pixel Watch 3

Möchtet ihr euch am Handgelenk neu ausstatten und besitzt vielleicht schon ein Pixel-Smartphone, könnt ihr jetzt die Pixel Watch 3 (41mm) mit 44 Prozent Rabatt sichern oder immerhin noch 33 Prozent auf die Pixel Watch 3 (45mm) im Google Store erhalten. Amazon gibt euch dazu noch je nach Paket ein kostenloses alternatives Armband oder auch 60 Tage Audible gratis oben drauf.

Hohe Rabatte auf aktuelle Pixel Buds-Kopfhörer

Die Pixel Buds haben sich in den letzten Jahren eine große Fangemeinde aufgebaut und jetzt könnt ihr sie wirklich günstig bekommen: Aktuell gibt es ganze 20 Prozent Rabatt auf die Pixel Buds 2a oder sogar 33 Prozent Rabatt auf die Pixel Buds Pro 2. An dieser Stelle auch noch die Erinnerung an die aktuelle Flaggschiff-Aktion, die euch die Pixel Buds Pro 2 gratis mit dem Pixel 10 Pro und 26 Prozent Rabatt bringt.

Rabatte auf das Pixelsnap-Ladesystem

Zu den Black Friday-Aktionen gibt es jetzt auch noch Rabatte auf das neue Google-Ladesystem Pixelsnap: Es gibt jetzt 15 Prozent Rabatt auf den Pixelsnap Ring, ganze 16 Prozent Rabatt auf Pixelsnap oder auch 10 Prozent Rabatt auf den neuen Pixelsnap Stand. Vielleicht möchtet ihr auch die Schutzhüllen mit integriertem Pixelsnap oder das Pixel 10 mit 23 Prozent Rabatt + Pixelsnap gratis nicht verpassen.

Aktuell gibt es außerdem die Black Friday-Knallerpreisen auf ALLE Amazon-Produkte. Und bei der Gelegenheit könnt ihr ganz ohne zusätzliche Kosten eines der folgenden Gratis-Abos mitnehmen. Diese versorgen euch bis Ende Februar 2026 mit Podcasts, Streamings, Musik, eBooks und mehr.

Black Friday-Aktionen auf Amazon-Abos

