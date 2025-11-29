Gemini: Interessanter Blick hinter die Kulissen – Google-CEO spricht über Launches und die Zukunft (Video)

Google hat vor wenigen Tagen das neue Gemini 3 veröffentlicht, das von Google-CEO Sundar Pichai höchstpersönlich als Einstieg in die nächste KI-Ära bezeichnet worden ist. Jetzt bringt Pichai das Ganze etwas mehr auf den Punkt, gibt interessante Einblicke in die KI-Entwicklung, den Release von Produkten sowie die Zukunft von Gemini und den Moonshots.



Aktuell scheint Google unaufhaltsam zu sein, denn man befindet sich auf einem goldenen Weg, ist mit allen KI-Anläufen unglaublich erfolgreich und wächst in allen Bereichen. Dem ist viel harte Arbeit vorausgegangen, wie Google-CEO Sundar Pichai jetzt in einem interessanten Interview zu vermelden hat. In einem wirklich sehens- oder hörenswerten Gespräch spricht Pichai über die KI-Herausforderungen der Vergangenheit, der Gegenwart und auch der Zukunft.

Im Interview geht es unter anderem darum, dass Google vor allem rund um den damaligen ChatGPT-Hype plötzlich als großer KI-Verlierer gesehen wurde – was laut Pichai allerdings intern völlig anders bewertet worden ist. Man hat schon zuvor viele kleine Schritte gesetzt, an vielen Projekten gearbeitet und hat diese erst etwas später zum großen Ganzen zusammensetzen können, das wir heute als Gemini nutzen können. Der bereits 2016 aufgerufene Ansatz „AI first“ hat dabei enorm geholfen.

Laut Pichai hat man intern ein unglaubliches Innovationstempo entwickelt, stellt praktisch täglich neue KI-Funktionen vor, sieht aber dennoch jeden Release nach wie vor als großen Meilenstein. Pichai selbst ist gerne bei Releases dabei, um die Energie der Teams zu spüren. Er lobt Innovationen wie etwa Nano Banana, das die Bild-KI sehr viel mehr Menschen einfach zugänglich gemacht hat. Auch er selbst scheint wohl ein Fan vom Tool zu sein.

Perspektivisch ist Pichai aber auch schon wieder weiter, spricht über die Quantentechnologie – die durch ihre gigantische Rechenpower auch der KI nochmal ganz neue Schübe geben kann – über die sehr langfristigen Moonshots wie Waymo und vieles mehr. Es ist ein interessantes Interview, das viele Einblicke gibt. Weil das Interview von einem Google-Mitarbeiter geführt wurde, gibt es natürlich keine kritischen Fragen und keine Stolperstellen. Es mag halb gescriptet sein, wirkt aber sehr offen und natürlich.

