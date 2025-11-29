Pixel-Smartphones: Ein lohnender Blick zurück – darum sind die Pixel 9 jetzt wahre Preiskracher (Aktion)

Die noch immer brandneuen Pixel 10-Smartphones wurden von Google vor mittlerweile drei Monaten auf den Markt gebracht und scheinen nach wie vor der Star bei den Black Friday-Aktionen zu sein. Doch sie haben auch eine ernsthafte Konkurrenz in den eigenen Reihen, denn jetzt zeigen sich die Pixel 9-Smartphones als echte Preiskracher. Diese sind ihren Nachfolgern in vielen Bereichen ebenbürtig, aber deutlich günstiger zu haben. Vielleicht die letzte Chance.



Seit gerade einmal drei Monaten sind die Pixel 10-Smartphones auf dem Markt, die schon jetzt im Rahmen der Black Friday-Aktionen mit hohen Rabatten zu haben sind – es sind etwa 24 Prozent auf die meisten Modelle drin. Doch die Lager leeren sich so langsam, es sind nicht mehr alle Konfigurationen verfügbar, und so richtet sich der Blick langsam wieder auf die Pixel 9-Smartphones – die für sehr viele Nutzer vielleicht das bessere Paket darstellen!

Letzte Aktualisierung am 2025-11-29 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.

Es muss nicht immer das neueste Pixel-Smartphone sein

Betrachtet den Ausverkauf der Pixel 10-Smartphones nicht als Ärgernis über mögliche verpasste Angebote, sondern eher als Chance, sich noch einmal anderweitig zu orientieren. Natürlich greift man gerne zur neuesten Generation, aber gerade bei den Google Pixel-Smartphones ist das aufgrund der sehr langen Update-Garantie gar nicht mehr unbedingt notwendig. Natürlich sollte man kein „altes“ Smartphone kaufen, aber die neunte Generation ist durchaus einen Blick wert – gerne auch einen zweiten Blick.

In weniger als neun Monaten werden die aktuellen Pixel 10-Smartphones genauso „veraltet“ sein, wie es die Pixel 9-Smartphones heute sind. Das ist bei den Pixel-Smartphones kein Problem mehr, aber man kann diese lange Update-Garantie natürlich auch für sich selbst nutzen und stattdessen ein Gerät der Vorgeneration deutlich günstiger kaufen.

Schaut man sich die Pixel-Aktionen im Google Store bei Amazon an, liegen mittlerweile Hunderte Euro Differenz zwischen sechs oder sieben Jahren Android-Updates. Das könnte die Entscheidung erleichtern.

Pixel 9-Smartphones erhalten noch sechs Jahre Updates

Google hat schon mit der neunten Generation damit begonnen, den Smartphones ganze sieben Jahre volle Updates zu spendieren und hat damit ein echtes Statement gesetzt. Das sollte man auch dafür nutzen, ein Smartphone der Vorgeneration nicht automatisch aufgrund des Nachfolgers zu verschmähen. Das Erscheinen der Pixel 10-Smartphones hat die Pixel 9 nicht zu schlechteren Geräten gemacht – eher im Gegenteil. Denn es hat die Preise purzeln lassen.

Die Pixel 9-Smartphones sind derzeit gut 15 Monate alt, erhalten aber noch volle und zuverlässige Android-Updates bis August 2031. Monat für Monat, Jahr für Jahr, Sicherheitsupdate für Sicherheitsupdate und Betriebssystem-Update für Betriebssystem-Update. Bei der Kaufentscheidung stellt sich also nur die Frage, ob ihr das neue Smartphone bis in das Jahr 2031 oder das Jahr 2032 nutzen möchtet – aber wie viele Nutzer planen tatsächlich mit einer solch langen Einsatzzeit? Klar, wünschen kann man es sich, aber realistisch ist das in den allermeisten Fällen nicht.

Erst vor wenigen Wochen hat Google mit dem jüngsten Pixel Feature Drop viele exklusive Features der neuen Pixel 10-Smartphones auch für das Pixel 9 freigegeben – weitere werden folgen. Dank Play Services, KI, Clouddienste und Co sind beide Geräte nahezu auf demselben Stand. Software ist bei den Pixel-Smartphones längst Trumpf, während die Hardware gar keine so große Rolle mehr spielt – vor allem nicht zwischen Pixel 9 und Pixel 10.

