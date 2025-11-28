Black Friday-Knaller im Google Store! Hohe Rabatte auf Pixel-Smartphones, Watch, Buds, Snap, Abos (Amazon)

Heute ist Black Friday und es gelten unter anderem im Google Store bei Amazon die Black Friday-Aktionen! Heute könnt ihr euch hohe Rabatte auf die Pixel-Smartphones sichern, auf die Pixel Watches, auf die smarten Kopfhörer Pixel Buds und vieles mehr. Das Top-Angebot heute ist das Pixel 10 Pro mit 26 Prozent Rabatt + Pixel Buds Pro 2 gratis. Aber es gibt natürlich noch sehr viel mehr zu entdecken. Wir zeigen euch die Highlights.



Heute ist Black Friday! Nachdem es in den letzten Tagen schon viele starke Aktionen gegeben hat und einige Angebote bereits ausverkauft sind, kann ab heute nochmal richtig zugeschlagen werden. Auch bei den Black Friday-Aktionen im Google Store hat man die Lager noch einmal aufgestockt und bietet aktuell viele starke Rabatte auf Smartphones, Kopfhörer, Smartwatches und das erweiterte Portfolio.

Hohe Rabatte auf Pixel-Smartphones

Nach einem kurzen Engpass rund um das vergangene Wochenende ist die absolute Top-Aktion jetzt wieder zurück und kann noch gesichert werden: Verpasst jetzt nicht die 26 Prozent Rabatt auf das Pixel 10 Pro + Pixel Buds Pro 2 gratis – ihr spart ganze 400 Euro für das brandneue Smartphone! Aber das ist natürlich nicht alles, denn ihr könnt euch die Pixel 10-Smartphones mit 24 Prozent Rabatt sichern oder beim großen Flaggschiff jetzt noch 18 Prozent Rabatt auf das Pixel 10 Pro XL bekommen. Viel günstiger wird das auch in den nächsten Monaten nicht mehr werden!

Es gibt aber nicht nur Rabatte auf die zehnte Pixel-Generation, sondern ihr könnt euch auch absolute Knallerpreise auf die neunte Generation sichern. Ich habe erst am Wochenende zusammengefasst, warum der Kauf eines Pixel 9 absolut empfehlenswert ist und jetzt habt ihr die Chance, das zu nutzen: Es gibt aktuell das Pixel 9 mit 24 Prozent Rabatt + Pixel Buds gratis. Soll es das aktuelle Budget-Smartphone sein, sind jetzt 27 Prozent Rabatt auf das Pixel 9a drin.

» Alle Black Friday-Aktionen im Google Store bei Amazon

Hohe Rabatte auf die Pixel Watch 3

Wer schon ein Pixel-Smartphone besitzt und sich die vielen praktischen Funktionen auch auf das Handgelenk holen möchte, kann das jetzt zum Top-Preis tun: Im Rahmen der Black Friday-Aktionen gibt es jetzt die Pixel Watch 3 (41mm) mit 44 Prozent Rabatt oder die größere Pixel Watch 3 (45mm) mit 33 Prozent Rabatt im Google Store. Zusätzlich legt Amazon je nach aktuellem Paket noch 60 Tage Audible gratis drauf oder packt euch ein weiteres Band im alternativen Design mit in das Paket – da müsst ihr einfach mal drauf achten.

Hohe Rabatte auf aktuelle Pixel Buds-Kopfhörer

Nicht nur am Handgelenk könnt ihr aufrüsten, sondern auch in den Ohren: Die Black Friday-Aktionen im Google Store ermöglichen jetzt hohe Ersparnisse auf die Pixel Buds-Kopfhörer. Ihr bekommt heute die brandneuen Pixel Buds 2a mit 20 Prozent Rabatt oder sogar ganze 33 Prozent Rabatt auf die Pixel Buds Pro 2. Wer auch noch ein neues Smartphone braucht, sollte natürlich auch die bereits erwähnte Funktion der Pixel Buds Pro 2 gratis zum Pixel 10 Pro mit 26 Prozent Rabatt. Außerdem gibt es noch 60 Tage Audible von Amazon gratis.

Rabatte auf das Pixelsnap-Ladesystem

Im Google Store bekommt ihr jetzt auch lohnende Rabatte auf das brandneue Pixelsnap-Ladesystem. So gibt es 15 Prozent Rabatt auf den Pixelsnap Ring, ihr könnt euch 16 Prozent Rabatt auf Pixelsnap sichern oder auch 10 Prozent Rabatt auf den neuen Pixelsnap Stand. Vielleicht sind auch die Schutzhüllen mit integriertem Pixelsnap oder das Pixel 10 mit 23 Prozent Rabatt + Pixelsnap gratis interessant.

Wer sich gerade über die Black Friday-Aktionen bei Amazon informiert, könnte auch die Black Friday-Knallerpreisen auf ALLE Amazon-Produkte nutzen oder bei der Gelegenheit ganz ohne zusätzliche Kosten eines der folgenden Gratis-Abos mitnehmen. Diese versorgen euch bis Ende Februar 2026 mit Podcasts, Streamings, Musik, eBooks und mehr.

Black Friday-Aktionen auf Amazon-Abos

