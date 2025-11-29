Android: Großes Pixel-Update kommt wohl am Dienstag – mit Feature Drop und einem neuen Android-Release?

Zum Start in den letzten Monat des Jahres dürfen sich viele Pixel-Nutzer vermutlich am Dienstag auf ein großes Weihnachts-Update freuen, das Google wieder parallel zum Android-Update für Dezember veröffentlichen wird. Für den Dezember erwarten wir noch einmal ein wirkliches großes Paket, das ein weiteres Pixel Feature Drop mitbringen wird, die neue Android 16 QPR2 und vielleicht die Aussicht auf noch mehr.



Obwohl Google im November mit einem wirklich großen Update überrascht hat, das ein großes Feature Drop im Gepäck hatte, erwarten wir auch für den Dezember Großes. Denn es war stets der Dezember, der das größte Update hervorbrachte und die neue QPR tut ihr Übriges. Mehr Details im Folgenden.

Welche Updates sind zu erwarten?

Google wird auch das Dezember-Update wieder in mehreren Paketen veröffentlichen, die stets denselben Aufbau haben: Den Grundstein legt das monatliche Android-Sicherheitsupdate, das nach zwei Leermonaten im Dezember mehr als prall gefüllt sein wird – wir erwarten eine dreistellige Anzahl an gestopften Sicherheitslücken und behobenen Problemen. Parallel dazu gibt es das monatliche Pixel-Update, das spezifische Verbesserungen für die Pixel-Smartphones im Gepäck hat.

Spannend wird es bei den Zusatzpaketen: Google wird das finale Android 16 QPR2 veröffentlichen, das auch als „Feature Drop Release“ bezeichnet wird. Außerdem wurden schon im Feature Drop von November weitere Verbesserungen für den nächsten Monat angekündigt – wir dürfen also auch mit einem größeren Feature Drop für Dezember rechnen. Auch eine Android 17 Developer Preview wäre bereits fällig, wird aufgrund des erwarteten Android 16 QPR2-Release aber wohl um ein bis zwei Wochen verschoben.









Wann kommt das Update?

Google veröffentlicht die Updates mittlerweile stets am ersten Montag des Monats oder am ersten Dienstag eines Monats – aber nur dann, wenn es die erste volle Woche des Monats ist. Im Dezember verhält es sich aufgrund des Thanksgiving-Wochenendes etwas anders, sodass wir ziemlich sicher von einem Dienstag und nicht von einem Montag ausgehen können. Auch im vergangenen Jahr hat Thanksgiving – immerhin einer der höchsten Feiertage der USA – nur für einen einzigen Tag Verzögerung gesorgt.

Welche Smartphones erhalten das Update?

Aufgrund der sehr langen Pixel Update-Garantie gilt noch immer die Regel, dass ALLE Pixel-Smartphones mit einem Tensor-SoC monatlich mit Updates versorgt werden. Die Updates werden also auf alle aktuellen Pixel-Smartphones bis runter zu den Pixel 6-Geräten verteilt. Damit aktualisiert Google mittlerweile fünf Generationen gleichzeitig – inklusive Budget-Ableger, Foldables und Tablets. Eine Übersicht über die Update-Garantie der Pixel-Smartphones findet ihr in diesem Artikel. Einen Überblick über die Zielversionen der Pixel-Smartphones haben wir euch in diesem Artikel zusammengefasst.

Letzte Aktualisierung am 2025-11-28 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.