Google Assistant wird eingestellt: Abschaltung in wenigen Monaten – das sind die Gemini-Nachfolger

Das schon vor längerer Zeit angekündigte Aus des Google Assistant rückt mit großen Schritten näher und soll schon in wenigen Monaten exekutiert werden. Nachdem der Rollout des Quasi-Nachfolgers Gemini abgeschlossen ist, soll eines der einstmals wichtigsten Google-Produkte überhaupt in wenigen Monaten endgültig eingestellt werden. Hier findet ihr alle Details.



Eigentlich war es schon seit einigen Jahren absehbar, dass der Google Assistant keine große Zukunft mehr haben wird und viele Beobachter – einschließlich mir – haben eine baldige Einstellung prognostiziert. Google hatte das lange Zeit abgestritten und selbst nach dem Start von Gemini (ehemals Bard) ließ man verlauten, weiterhin am Assistant festhalten zu wollen. Dass es keine Updates mehr gegeben hat, die Qualität rapide gesunken ist und Bard gar die Stelle vom Assistenten einnehmen konnte, wurde dabei verschwiegen.

Seit wenigen Tagen wissen wir, dass der Google Assistant im März 2026 eingestellt werden wird. Bis zu diesem Monat wird sich der Assistant noch verwenden lassen, danach soll dieser nicht mehr zur Verfügung stehen. Ein konkretes Datum gibt es nicht und viele Nutzer würden sich wohl eher fragen, wie sie den Assistenten nach dem breiten Gemini-Rollout überhaupt noch verwenden sollen. Gemini hat sich praktisch überall über den Assistenten gelegt und macht es schwer, die alte Anwendung überhaupt noch aufzurufen.

Dennoch bleibt der Google Assistant bis März 2026 zugänglich. Damit endet in gut vier Monaten die Reise eines der wichtigsten Google-Produkte überhaupt. In der Hochphase wurde der Assistant in alle nur denkbaren Produkte integriert, öffnete für Google die Tür in das Smart Home, auf die Smart TVs, ins Auto sowie zur verstärkten mobilen Nutzung. Der Assistant hat aber, ähnlich wie Siri und Alexa, auch einen großen Anteil an der heute notwendigen Akzeptanz der KI-Assistenten sowie der Sprachsteuerung.









Vom Google Assistant zu Gemini

Die Ankündigung von Bard war damals eher schnell zusammengeschustert, denn Google wollte Zeit gewinnen, um sich mit Gemini für den Wettlauf mit OpenAI ChatGPT zu rüsten. Der Assistant war ein Witz gegen ChatGPT, Gemini aber noch nicht fertig und sollte nicht verbrannt werden. Daher die Zwischenlösung Bard. Es folgte zunächst „Assistant with Bard“, später war es eher „Bard with Assistant“ und nur ein Jahr später kam Gemini. Ab diesem Zeitpunkt spielte der Google Assistant absolut keine Rolle mehr und wurde in keiner Google-Ankündigung überhaupt noch erwähnt.

Gemini ersetzt Google Assistant überall

Viele Rollouts laufen noch, aber grundsätzlich kann man sagen, dass Gemini den Google Assistant bereits überall ersetzt hat und wohl spätestens ab März 2026 in voller Breite angeboten werden wird. Wer sich über die vielen neuen Gemini-Funktionen informieren will, findet in der folgenden Auflistung alle Infos. Der Einzug von Gemini auf Smartphones und Tablets liegt schon soweit zurück, dass sich viele Nutzer kaum noch an den Assistenten erinnern dürften.

