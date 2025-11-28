Gemini Update: Integration in Maps und Auto, Circle to Search, Nano Banana Pro-Einschränkung und Projekte

Es geht die letzte Gemini-Woche im vorletzten Monat zu Ende und war auch diesmal wieder mit vielen Ankündigungen gefüllt, die die Produkte voranbringen: Wir zeigen euch Nano Banana, berichten über Gemini 3, die Gemini-Erfolge, die Verdrängung des Google Assistant, Integrationen in Maps, Auto und Co. Wie gewohnt haben wir euch auch in dieser Woche über alles Wichtige informiert, das wir in unserem Gemini Update noch einmal übersichtlich zusammenfassen.



Nach einer wirklich extrem starken Gemini-Woche könnte man eine Verlangsamung erwarten – aber das sieht man bei Gemini bekanntlich anders. In dieser Woche integriert man Gemini in Google Maps, in Android Auto, wir zeigen euch Gemini Nano Banana Pro, die Zusammenlegung mit Circle to Search und noch sehr viel mehr. Im Folgenden findet ihr die gewohnt schnelle Übersicht über die Entwicklungen der letzten sieben Tage. Für mehr Informationen klickt einfach auf die verlinkten Artikel.

Google feiert Gemini-Erfolge

Google hat wahrlich Grund zum Feiern und zeigt jetzt auch mit einer Ankündigung, wie gut man mit Gemini in der Spur ist: Die App hat ganze 650 Millionen Nutzer, die KI erreicht mehrere Milliarden Nutzer pro Monat, es gibt 300 zahlende Abonnenten und sehr viel mehr. Es zeigt sich, dass Gemini in diesem Jahr wirklich den Durchbruch geschafft hat.

» Google gibt Einblicke in die Gemini-Erfolge

Gemini ist ein Android Auto-Meilenstein

Gemini wird in Android Auto integriert und ist innerhalb der Infotainment-Plattform ein echter Meilenstein, der die gesamte Umgebung mit großen Schritten weiter nach vorn bringt. Wir ordnen das einmal ein und zeigen euch, welche Neuerungen dank Gemini in die App kommen.

» Gemini startet in Android Auto – ein echter Meilenstein









Das ist Gemini Nano Banana Pro

Google hat vor wenigen Tagen das neue Gemini Nano Banana Pro vorgestellt, das jetzt für alle zahlenden Abonnenten zur Verfügung steht und auch von kostenlosen Nutzern eingeschränkt verwendet werden kann. Wir zeigen euch in einer umfangreichen Galerie, welche Möglichkeiten die neue Bildbearbeitungs-KI bietet.

» Google zeigt starke Gemini Nano Banana Pro-Beispiele

KI-Guthaben bei Google One kaufen

Um noch mehr aus der Gemini-KI herauszuholen und auch im Bereich der Videobearbeitung den vollen Funktionsumfang in Flow und Whisk zu haben, können Google One-Nutzer jetzt KI-Guthaben kaufen. Wir zeigen euch in einer umfangreichen FAQ, wo ihr diese Punkte kaufen könnt, was sie wert sind, wie viel sie kosten und wie sich das in das gesamte Gefüge mit den Abos positioniert hat.

» So könnt ihr jetzt KI-Guthaben für Gemini bei Google One kaufen

Google Assistant wird eingestellt

Gemini ist überall, da bleibt für den Google Assistant wenig überraschend kein Platz mehr. Jetzt hat Google die ohnehin schon mehrfach erwähnte Einstellung des Google Assistant praktisch offiziell angekündigt. Man hat einen Zeitraum veröffentlicht, bis zu dem der Assistant noch nutzbar ist.

» Google Assistant wird nach Gemini-Rollout eingestellt

Google nutzt keine GMail-Daten für Gemini

Es gibt Gerüchte, dass Google die Daten der GMail-Nutzer zum Training der Gemini-KI verwendet. Doch das ist laut Google nicht der Fall, denn man hat wohl nichts geändert und greift mit Gemini nur sehr einschränkt auf die Inhalte der E-Mails zu. Ein interessanter Bericht mit vielen Details.

» Google bestreitet Nutzung von GMail-Daten für Gemini-KI









Google Shopping und Gemini rufen an

Google Shopping bekommt für US-Nutzer eine ganz neue Funktion, die sicherlich nur die Nutzer freut, aber weniger die angerufenen Händler. Denn die KI kann jetzt auf Knopfdruck durch die Nutzer direkt bei den gelisteten Händlern anrufen, automatisiert die Fragen des Nutzers stellen und anschließend eine Zusammenfassung per E-Mail verschicken. Das dürfte im Weihnachtsgeschäft bei vielen Händlern für glühende Telefonleitungen sorgen.

» Google Shopping kann jetzt Händler anrufen

Google Maps Navigation erhält Gemini-KI

Die Google Maps Navigation wird jetzt um die Gemini-KI erweitert, die viele neue Funktionen in diesen Bereich bringt. Wir zeigen euch alle neuen Funktionen von der Routenführung über die Verkehrsmeldungen bis zu den Orientierungspunkten und berichten über den Rollout, der in dieser Woche bei sehr vielen Nutzern ankommt. Das kommt natürlich auch Android Auto zugute – siehe weiter oben.

» Google Maps Navigation erhält jetzt Gemini-KI

Gemini integriert Circle to Search

Google verknüpft die beiden Dienste Gemini und Circle to Search offenbar miteinander, denn jetzt zeigt sich beides in einer gemeinsamen Oberfläche. Wir zeigen euch sowohl die neue Oberfläche als auch eine optimierte Darstellung Gemini-Animation in Videos.

» Gemini integriert Circle to Search-Funktion

» Gemini bekommt neue Vollbild-Animation









Gemini bekommt Projekte

Gemini bekommt eine neue Funktion, mit der sich die einzelnen Konversationen strukturieren und organisieren lassen. Zusätzlich zu den Chats und Gems starten schon bald die Projekte. Mit den Projekten lässt sich der Kontext über große Konversationen hinweg behalten und es können mehrere Dateien hochgeladen werden, auf die sich das Ganze bezieht.

» Gemini bekommt neue Organisation in Projekten

Google schränkt Gemini Nano Banana Pro ein

Der Ansturm auf Gemini Nano Banana Pro ist offenbar größer, als man bei Google erwartet hat. Jetzt gibt es Einschränkungen der Verfügbarkeit für alle Nutzer der kostenlosen Variante. Diese können sich je nach Bedarf sogar von Tag zu Tag ändern.

» Kostenloser Zugang zu Gemini Nano Banana Pro wird eingeschränkt

