Android: Gemini-App integriert ‚Circle to Search‘-Funktion – Elemente einkreisen und verwenden (Video)

Viele Android-Nutzer dürften sowohl Gemini als auch das tief integrierte Circle to Search verwenden, um KI-Unterstützung zu erhalten. Jetzt zeigt sich eine interessante Integration der beiden Dienste, die wohl schon bald unter einem Dach zu finden sind. Nach dem Aufruf von Gemini lassen sich jetzt Inhalte am Display markieren und analysieren.



Sowohl Gemini als auch Circle to Search sind für Android-Nutzer stets nur einen Tastendruck entfernt und können viele KI-Unterstützungen bieten. Während es sich bei Gemini um den bekannten KI-ChatBot mit dessen bekannten Funktionen handelt, lässt sich bei Circle to Search ein gewünschter Bereich auf dem Display markieren, um diesen als Kontext zu verwenden. Diese lassen sich mittlerweile auch mit weiteren Anweisungen kombinieren.

Jetzt zeigt sich bei ersten Nutzern eine Integration der beiden Dienste, die sicherlich sehr sinnvoll ist: Nach dem Aufruf von Gemini ist es einigen Nutzern möglich, den oberen Teil des Displays als Circle-Interaktionsfläche zu nutzen und einen bestimmten Bereich auf dem Display anzutippen oder einzukreisen. Im obigen Video könnt ihr sehen, wie das funktioniert. Die Auswahl wird automatisch in den Kontext für die Gemini-Anfrage übernommen.

Ich denke, dass sich Google mittelfristig vom klassischen „Circle to Search“ verabschieden und die gesamte Funktionalität zu Gemini verschieben wird. Für Endnutzer wird sich dabei sicherlich nichts ändern, doch die beiden Dienste sind sich funktional so ähnlich, dass ein Zusammenschluss sinnvoll ist. Die Circle-Funktion stammt noch aus der Zeit des Gemini-Aufbaus, in der die Android-App noch nicht soweit gewesen ist – was sich längst geändert hat.

Damit erklärt sich auch, warum sich in diesen Tagen bei einigen Nutzern eine ganz neue Gemini-Animation zeigt, die nicht mehr nur das Suchfeld umrandet, sondern das gesamte Display.

