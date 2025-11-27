Gemini: Google bringt neue Projekte in die Android-App – thematische Konversation mit Kontext (Teardown)

Viele Nutzer dürften den KI-ChatBot Gemini mittlerweile regelmäßig bemühen und vielleicht in völlig unterschiedlichen Bereichen mit Anfragen überhäufen. Jetzt steht eine neue Funktion vor der Tür, die für mehr Übersicht sorgen kann und auch dafür sorgen soll, dass sowohl die Nutzer als auch Gemini nicht den Kontext verlieren: Schon sehr bald lassen sich Projekte anlegen.



Mit KI-ChatBots wie Gemini kann man sowohl fortgesetzte Konversationen führen als auch vollständige thematische Themensprünge machen. Um das Ganze etwas zu kategorisieren, lassen sich stets neue Chats beginnen, die auch später wieder aufgerufen werden können. Dennoch sind thematische Sprünge innerhalb einer Konversation sicherlich eher die Regel als die Ausnahme. Eine neue Funktion soll schon bald für Ordnung sorgen.

Ein Teardown der aktuellen Android-App hat ergeben, dass Gemini die Einteilung in „Projekte“ bekommen wird. Ein Projekt stellt ein in sich geschlossenes Themengebiet dar, bei dem Gemini dauerhaft den Kontext der vorherigen Konversation behalten wird. Die angefragten Informationen, die gelieferten Details sowie die Fakten des ChatBots bleiben als Kontext erhalten und können stets mit einbezogen werden. Weiterhin lassen sich bis zu 10 Dateien hochladen, auf die sich die Konversation beziehen kann.

Das erinnert ein wenig an NotebookLM, das auf ähnliche Weise projektbasiert arbeitet. Für Gemini ist es nur eine weitere Form der Kategorisierung von Konversationen, bei denen man vielleicht schon bald eine neue Struktur benötigt. Denn es gibt die einzelnen Konversationen zur Übersicht, es gibt die zielgerichteten Gems mit ihren unterschiedlichen Rollen und dann schon bald die Projekte. Alle erfüllen einen ähnlichen Zweck, setzen aber an unterschiedlicher Stelle an.

Die neuen Projekte wurden erst kürzlich in der Browserversion entdeckt und zeigen sich jetzt auch im Rahmen eines Teardowns in der Android-App. Mutmaßlich wird es daher nicht mehr lang dauern, bis die neue Funktion in den Rollout geht.

[Android Authority]

