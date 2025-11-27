Pixel Buds & Pixel Watch Deals: Black Friday Rabatte auf Googles smarte Kopfhörer + Smartwatches sichern

Wir nähern uns langsam dem Ende der Black Friday-Woche im Google Store, die nicht nur die bereits bekannten Rabatte auf die Pixel-Smartphones bereithält, sondern auch große Ersparnisse auf das erweiterte Portfolio ermöglicht: Jetzt könnt ihr euch noch die Pixel Watch 3 mit 44 Prozent Rabatt sichern, bekommt 33 Prozent Rabatt auf die Pixel Buds Pro 2 oder schon jetzt 20 Prozent Rabatt auf die brandneuen Pixel Buds 2a. Jetzt ist die Zeit zum aus- und aufrüsten.



Die Zufriedenheit sowie die Markentreue der Pixel-Nutzer ist in den letzten Jahren enorm gestiegen – und das nicht nur bei den Smartphones. Daher solltet ihr bei Interesse jetzt die Chance nutzen und bei den Black Friday-Aktionen im Google Store bei Amazon vorbeischauen, um das eigene Portfolio an smarten Produkten aufzurüsten oder vielleicht auszubauen. Wer bereits ein Pixel-Smartphone besitzt, ist sicherlich auch den smarten Kopfhörern oder den Smartwatches nicht abgeneigt.

Letzte Aktualisierung am 2025-11-25 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.

Auch schon einen Tag vor dem offiziellen Black Friday könnt ihr jetzt viele Aktionen im Google Store nutzen, denn dieser hält einige starke Deals bereit. Vermutlich nur noch wenige Tage bekommt ihr die Pixel Watch 3 mit 44 Prozent Rabatt und holt euch viele smarte Pixel- und Gemini-Funktionen direkt ans Handgelenk. Benötigt ihr neue Kopfhörer oder die Gemini-Unterstützung im Ohr, gibt es jetzt die Pixel Buds Pro 2 mit 33 Prozent Rabatt oder die brandneuen Pixel Buds 2a mit 20 Prozent Rabatt. Beide Kopfhörer sind erst kürzlich mit vielen neuen Pixel Buds-Funktionen ausgestattet worden.

Solltet ihr noch kein Pixel-Smartphone besitzen, könnte auch das aktuell wieder verfügbare Bundle-Angebot für euch sehr interessant sein: Jetzt gibt es das Pixel 10 Pro mit 26 Prozent Rabatt + Pixel Buds Pro 2 gratis – ein echter Top-Deal! Es gibt noch viele weitere Aktionen und auch Bundles rund um die Pixel-Smartphones, schaut doch einfach mal im Google Store bei Amazon vorbei oder werft einen Blick auf die unten eingebundene Amazon-Box mit den derzeitigen Highlight-Aktionen.

» Alle Pixel-Aktionen im Google Store bei Amazon









