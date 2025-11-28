Gemini Nano Banana Pro: Google schränkt kostenlosen Zugang für viele Nutzer ein – Ansturm ist wohl zu groß

Google hat erst vor wenigen Tagen das neue Gemini Nano Banana Pro auf Basis des starken neuen KI-Modells Gemini 3 veröffentlicht und damit offenbar erneut einen Volltreffer gelandet. Zur Einführung will man allen Nutzern Zugang zu den neuen Möglichkeiten geben, doch jetzt muss man diesen aufgrund des großen Ansturms einschränken – zum Teil auch Tageweise.



Google ist wohl mit Volldampf auf dem Weg zur angepeilten KI-Marktführerschaft, feiert mit Gemini große Erfolge und scheint jetzt einen noch größeren Ansturm zu haben, als man selbst erwartet hatte. Erst in der vergangenen Woche ist mit nach eigenen Angaben in die nächste KI-Ära gestartet und hat unter anderem das neue Gemini 3 sowie die KI-Bildbearbeitung Gemini Nano Banana Pro veröffentlicht. Letztes auch inklusive eines Zugangs für alle Nutzer.

Um alle Nutzer vom neuen Gemini Nano Banana Pro zu überzeugen (Hier seht ihr eine Galerie mit den KI-Möglichkeiten von Gemini Nano Banana Pro, hat man einen kostenlosen Zugang angekündigt. Das eigentlich kostenpflichtige Modell konnte drei Mal pro Tag auch von allen Gratis-Nutzern verwendet werden. Das wurde offenbar sehr gut angenommen, denn jetzt muss man den Zugang aufgrund des „hohen Ansturms“ (wortwörtlich: „high demand“) einschränken und will sich nicht eindeutig festlegen.

Google schränkt Nano Banana Pro ein

Statt drei kostenfreien Testläufen pro Tag gibt es jetzt nur noch zwei Generierungen pro Tag. Das ist zumindest der Standard, man will sich aber nicht daran binden. Sollte die Nachfrage besonders hoch sein, behält man sich das Recht vor, das Limit in kurzen Abständen anzupassen. Sprich: Glühen die Google-Server, kann der kostenfreie Zugang ganz eingestellt werden. Ist es ein Slow Day, kann es vielleicht auch mal mehr als zwei geben.

Google One AI Pro oder AI Ultra-Abonnenten sind davon nicht betroffen und können weiterhin im Rahmen ihrer sehr hohen Limits Bilder generieren. Auch das Standard Nano Banana ist davon nicht betroffen und weiterhin für alle Nutzer kostenlos und unbegrenzt zugänglich. Ich denke, dass der hohe Ansturm und die schwere Planbarkeit erneut zeigt, dass das neue KI-Guthaben bei Google One sehr sinnvoll ist.

