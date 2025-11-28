Android Update: Neues KI-Betriebssystem, Angriff auf Windows, AirDrop-Unterstützung, Android 17 und Auto

Die letzte Android-Woche im November geht zu Ende und hat uns wieder viele interessante Ankündigungen gebracht, mit denen Android vor allem über den Tellerrand schauen soll: Google startet ein neues KI-Betriebssystem auf Android-Basis, schielt auf den Windows-Desktop mit ChromeOS-Hilfe, startet eine AirDrop-Brücke und einiges mehr. In unserem wöchentlichen Android Update fassen wir alle aktuellen Entwicklungen noch einmal schnell und übersichtlich zusammen.



Der November geht aus Android-Sicht mit vielen interessanten Projekten zu Ende, die in dieser Woche angekündigt oder entdeckt worden sind: Aluminium OS wagt den großen Sprung, Google startet eine AirDrop-Unterstützung zur iPhone-Anbindung, Android Auto erhält eine neue Gemini-KI, der Google Assistant wird eingestellt und noch sehr viel mehr. Die letzte November-Woche hielt einiges in der Android-Welt bereit, über das wir natürlich zeitnah informiert haben. Hier findet ihr alle Infos in der Übersicht, für mehr Details bitte auf die jeweiligen Artikel klicken.

Android Auto bekommt Gemini-KI

Nutzer von Android Auto dürfen sich freuen, denn endlich müssen sie sich auch während der Fahrt nicht mehr mit dem Google Assistant herumschlagen. Stattdessen steht die Gemini-KI in den Startlöchern, die in diesen Tagen bereits für viele Nutzer ausgerollt wird. Für die Infotainment-Plattform ist das ein echter Meilenstein, der die Tür für viele neue Funktionen ganz weit aufstößt.

» Neue Gemini-KI ersetzt Google Assistant in Android Auto

Amazon Fire TV Stick bleibt bei Android TV

Amazon hat eigentlich den Abschied von Android TV geplant, doch ganz so weit scheint man dann doch noch nicht zu sein. Wie der Onlinehändler kürzlich mitgeteilt hat, wird man auch weiterhin mit dem Fire TV Stick an Android TV festhalten und will gar mehrgleisig fahren. Alle Infos dazu sowie die geplanten Produktgruppen findet ihr im verlinkten Artikel.

Google drängt mit Android und ChromeOS auf den Desktop

Google wagt den ganz großen Desktop-Anlauf, über den man bei Microsoft durchaus besorgt sein sollte. Denn Android wurde über viele Jahre auf den Desktop vorbereitet und soll mit ChromeOS-Unterstützung den Sprung schaffen. Die Projekte sind aussichtsreich und es scheint gut möglich, dass das schon sehr zeitnah aufgehen wird. Allen voran mit dem neuen Betriebssystem, über das wir einige Punkte weiter unten in dieser Liste berichten.

» Google will den Windows-Desktop mit Android und ChromeOS angreifen

Quick Share unterstützt jetzt Apple AirDrop

Android Quick Share erhält Unterstützung für Apple AirDrop und ermöglicht damit jetzt den einfachen Dateiaustausch zwischen Android und iOS. Vorerst zwar nur auf einem einzigen Pixel-Smartphone und sicherlich mit Erwartung einer Apple-Reaktion, aber dennoch zeigt es, dass sich Google eine engere Anbindung zwischen den Plattformen durchaus vorzustellen scheint.

» Googles Quick Share unterstützt jetzt Apple AirDrop

Google Assistant wird eingestellt

Der Google Assistant wird im März 2026 endgültig eingestellt und sollte damit auch von allen Android-Smartphones verschwinden. Im Artikel findet ihr alle bisher bekannten Details.

» Google Assistant wird schon in wenigen Monaten eingestellt

Google Telefon fragt nach Anrufgrund

Google Telefon soll schon bald die Möglichkeit bieten, dass die Nutzer ihren Anruf in eine Kategorie packen können, sodass die angerufene Person weiß, ob es dringend ist oder vielleicht auch ein Rückruf ausreicht. Eine spannende Funktion.

» Android-Nutzer können Angrufgrund mit Google Telefon mitteilen

Google bringt neues KI-Betriebssystem Aluminium OS

Google wird ein neues KI-Betriebssystem starten, das hat man in dieser Woche praktisch offiziell bestätigt. Das neue Betriebssystem soll auf die Bezeichnung Aluminium OS hören und schon im nächsten Jahr auf dem Desktop starten. Es hat Android im Kern und soll langfristig auch ChromeOS ersetzen.

Android 17 mit Zwischenablagen-Synchronisierung

Android 17 wird eine Zwischenablage-Synchronisierung bekommen, mit der alle Nutzer die Möglichkeit haben sollen, einfache Textschnipsel oder Medien zwischen Smartphones mit demselben Google-Konto zu übertragen.

» Android 17 soll eine Zwischenablage-Synchronisierung erhalten

Android Auto Dongles rabattiert

Zum Black Friday gibt es viele starke Aktionen rund um die Android Auto-Dongles zur kabellosen Nutzung der Infotainment-Plattform. Schaut mal herein, ihr könnt viel sparen und zukünftig auf das Kabel zur Anbindung verzichten.

» Android Auto-Dongles zur kabellosen Nutzung sind jetzt rabattiert

