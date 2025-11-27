Google Maps Navigation: Gemini-KI startet jetzt für viele Nutzer – bringt starke neue Funktionen (Videos)

Vor wenigen Tagen wurde ein echter Meilenstein für die Google Maps Navigation angekündigt, denn mit dem geplanten Rollout von Gemini bekommt dieser doch eher visuelle Bereich starke neue Funktionen. Jetzt zeigt sich das Ergebnis bei vielen Nutzern, denn der Rollout hat begonnen, mit dem der alte Google Assistant endgültig aus der Navigation verbannt wird. Es gibt viel Neues zu entdecken.



Erst vor wenigen Tagen ist bekannt geworden, dass der Google Assistant im März 2026 eingestellt werden wird, doch so lange sollte der Abschluss der bereits angekündigten Rollouts hoffentlich nicht mehr dauern. Zumindest für Nutzer von Google Maps scheint sich das zu bewahrheiten, denn in diesen Tagen kommt die neue Gemini-KI bei vielen Nutzern an. Diese ersetzt das Google Assistant-Mikrofon durch das Gemini-Mikrofon und natürlich auch die dahinter werkelnde Künstliche Intelligenz.

In der Ankündigung sprach das Google Maps-Team selbst von einem „powerful boost“ für die Navigation, der sowohl Autofahrern als auch Fußgängern, Fahrradfahrern und ÖPNV-Nutzern zugutekommen soll. Die zentrale Verbesserung ist die enorm gesteigerte Qualität der Sprachsteuerung, denn Nutzer können jetzt frei reden, ohne sich an antrainierte und unflexible Floskeln halten zu müssen. Das wiederum eröffnet viele neue Möglichkeiten, die wir euch in diesem Artikel vorstellen. In Gemini für Android Auto gibt es oben drauf noch viele weitere Zusatzfunktionen.

Zu den wichtigsten Neuerungen gehört es, dass die Nutzer die Navigation flexibler gestalten und verändern können. So lassen sich Wegpunkte auf der Karte mit völlig neuer Freiheit finden, Umwege planen, es lassen sich mehr Informationen abrufen oder sogar Verkehrswarnungen per Sprachmeldung abgeben. Ganz neu ist die Navigation mit Orientierungspunkten, die vieles erleichtern soll. Als letzter Bonus lassen sich dann auch noch mehrere Anfragen und Anweisungen zusammenfassen.









Gemini-Sprachsteuerung in der Navigation

Die vielleicht wichtigste Neuerung in der Google Maps Navigation ist das deutlich verbesserte Sprachverständnis der Gemini-KI. Nach dem Rollout können Anweisungen in Umgangssprache gegeben werden, es können Dinge umschrieben werden oder auch mehrere Anweisungen oder Fragen miteinander kombiniert oder gar verschachtelt werden. Die hölzernen Dialoge mit dem Google Assistant, die sich sicherlich viele Nutzer antrainiert haben, können der Vergangenheit angehören.

Aber auch simple Aussagen wie etwa „ich sehe einen Unfall“ erfüllen jetzt einen Zweck und lassen Gemini vermuten, dass ihr eine Verkehrsmeldung abgeben möchtet. Es gibt auch ein Beispiel für mehrstufige Anfragen: Fragt nach einem geeigneten Restaurant mit speziellen Anforderungen und bringt noch im selben Satz die Frage nach Parkmöglichkeiten unter.

Navigation mit Orientierungspunkten

Die neue Google Maps Navigation mit Orientierungspunkten ist das Highlight der Sprachausgabe während der Routenführung. Denn diese kann euch anhand von markanten Punkten wie Tankstellen, Restaurants, berühmten oder auffälligen Gebäuden oder auch Wahrzeichen lotsen. Schaut euch bei Interesse unsere ausführliche Vorstellung im verlinkten Artikel an. Kurzes Beispiel: Statt dem klassischen „In 300 Metern links abbiegen“ hört ihr jetzt von Gemini möglicherweise „Biege in 300 Meter rechts nach dem ‚Thai Siam Restaurant‘ ab“.

Proaktive Verkehrswarnungen

Die Google Maps Navigation kann mit Gemini auch proaktiv vor Verkehrsstörungen oder Staus warnen – sogar dann, wenn die Navigation selbst noch gar nicht aktiv ist. Eine permanente Überwachung der gewünschten oder oft befahrenen Strecken durch Gemini ermöglicht es, dass die Navigation euch Bescheid geben wird, dass ihr besser früher aufbrechen oder einen Umweg nehmen solltet.









Mehr Informationen mit Google Lens

Nach der Ankunft am Zielort muss die Aufgabe von Google Maps nicht enden. Zusätzlich zu den längst bekannten Funktionen wie etwa das Suchen nach dem Eingang oder dem Speichern des Parkplatzes gibt es jetzt auch Google Lens zur Hilfe. Möchtet ihr mehr über euren Ankunftsort erfahren, den ihr vielleicht zum ersten Mal besucht, könnt ihr einfach auf das Kamera-Symbol in der Google Maps Navigation tippen und das Smartphone auf das Gebäude richten, einmal durch die Umgebung kreisen lassen oder Ähnliches. Fragt nun Lens in Maps nach Vorschlägen oder Details. Etwa, welches Gericht in einem Restaurant beliebt ist, wie die Rezensionen aussehen und mehr. Für dieses Feature übergibt Gemini den Staffelstab an Gemini Live mit Kamerazugriff.

Alle neuen Funktionen wurden Anfang November angekündigt, wenige Tage später auch für viele Android Auto-Nutzer in Aussicht gestellt und befinden sich jetzt im Rollout. In diesen Tagen sollte es für viele Nutzer eines Android-Smartphones oder iPhones ankommen. Das Gemini-Upgrade macht sich selbst zwar nicht bemerkbar, ihr werdet es aber durch das neue Mikrofon-Icon sehen und sicherlich schon bei der ersten Sprachanweisung oder Sprachausgabe bemerken. Außerdem ist Gemini für Android Auto gestartet, mit dem die Navigationsverbesserungen auch auf dem Infotainment-Display nutzbar sind.

