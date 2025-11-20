Google Maps: Größeres Update für den Entdecken-Tab – zeigt mehr interessante Orte in der Nähe (Video)

In der Android-App der Kartenplattform Google Maps findet sich schon seit langer Zeit ein Bereich, der den Nutzern Orte und Aktivitäten in der Nähe zeigen soll. Jetzt wird ein Update für den Entdecken-Tab ausgerollt, das jetzt noch mehr Inhalte zeigen, diese übersichtlicher strukturieren und damit schneller zugänglich machen soll. Es ist Teil des großen Google Maps Herbst-Update.



Bei Google Maps startet man das Herbst-Update, das wieder eine Reihe von Neuerungen für die Kartenplattform im Gepäck hat. Wir haben bereits über die anonymen Google Maps-Bewertungen berichtet, die allen Nutzern die Möglichkeit geben sollen, ohne ihren echten Namen und ihr tatsächliches Profilbild Bewertungen oder Rezensionen abzugeben. Aber auch im Explore-Tab gibt es Neuerungen.

Der Entdecken-Tab ist ein fester Bestandteil der Google Maps-Hauptnavigation, dürfte aber aus meiner eigenen Erfahrung sicherlich von vielen Nutzern unterschätzt werden oder ist gar nicht bekannt. Ein Tap auf das Icon öffnet ein Overlay, das eine lange Liste von Orten und Aktivitäten in der Nähe rund um den eigenen Standort bereithält. Es zeigt wie gewohnt den Ortsnamen sowie die aktuelle Wetterlage am oberen Rand des Overlays.

Jetzt wird die Auflistung im Entdecken-Tab um zahlreiche Karussells erweitert, die eine strukturierte Darstellung der Inhalte ermöglichen: Neueröffnungen, Nachrichten von Business-Inhabern, Orte die im Trend sind, Listen mit Restaurants, Geschäften und Cafes, Sehenswürdigkeiten, besonders gut bewertete Einträge und mehr. Die Aufstellung ändert sich je nach Ort und kann auch je nach eurem eigenen Nutzerprofil anders aussehen.

Der aktualisierte Entdecken-Tab wird in diesen Tagen für alle Nutzer der Android- und iOS-Apps ausgerollt, probiert das doch beim nächsten Ausflug oder vielleicht auch in der eigenen Umgebung einmal aus.

[Google-Blog]

