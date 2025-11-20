Google Play Store Aktion: Diese 53 Android-Apps, Spiele, Icon Packs & Live Wallpaper gibt es heute Gratis

Veröffentlicht am von Jens
play 

Am Donnerstag gibt es im Google Play Store viele temporär kostenlose Apps, Spiele, Icon Packs und Live Wallpaper – schaut mal herein. Heute berichten wir über das Google Maps-Update, über die Katastrophenwarnungen für Pixel VIPs und natürlich über das neue Gemini 3. Verpasst auch nicht die Amazon Black Friday-Aktionen sowie die Google Pixel Black Friday Deals.


Weil Google im Play Store keine explizite Übersicht über vergünstigte oder gar temporär kostenlose Apps besitzt, findet man diese meist nur zufällig oder stößt erst darauf, wenn es zu spät ist. Aus diesem Grund listen wir regelmäßig solche Aktionen auf, die vielleicht für den einen oder anderen ganz interessant sein können. Dabei beschränken wir uns auf Apps, die folgende Voraussetzungen erfüllen:

  • Die App ist zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Gratis. Das bezieht sich nur auf den Kaufpreis im Play Store, nicht auf In-App Käufe oder andere zusätzliche Finanzierungsmodelle.
  • Die App ist normalerweise kostenpflichtig.
  • Die App ist mit mindestens 3 Sternen bewertet.

apps 18.11.2025

Pixel Deals im Google Store: Bis 49 Prozent Rabatt auf Pixel-Smartphones, Buds, Watch, Snap & Co (Amazon)

Apps
Countdown Widget - Time Until
Countdown Widget - Time Until
Download QR-Code
Countdown Widget - Time Until
Entwickler: Power Mind Apps
Preis: Kostenlos
Image Cropper - Crop photos
Image Cropper - Crop photos
Download QR-Code
Image Cropper - Crop photos
Entwickler: Power Mind Apps
Preis: Kostenlos
IPTV Smart Player Pro
IPTV Smart Player Pro
Download QR-Code
IPTV Smart Player Pro
Entwickler: Dmitri Iasibas
Preis: Kostenlos
90er Musik Radio Pro
90er Musik Radio Pro
Download QR-Code
90er Musik Radio Pro
Entwickler: GK Apps
Preis: Kostenlos
Mandala Maker 360
Mandala Maker 360
Download QR-Code
Mandala Maker 360
Entwickler: Humble Kid Creation
Preis: Kostenlos
80er Jahre Musik Radio Pro
80er Jahre Musik Radio Pro
Download QR-Code
80er Jahre Musik Radio Pro
Entwickler: GK Apps
Preis: Kostenlos
Garage Ringtones Pro
Garage Ringtones Pro
Download QR-Code
Garage Ringtones Pro
Entwickler: Appflow Software
Preis: Kostenlos
Date Calculator Pro
Date Calculator Pro
Download QR-Code
Date Calculator Pro
Entwickler: ng-labs
Preis: Kostenlos
SnagBricks - Site Auditing
SnagBricks - Site Auditing
Download QR-Code
SnagBricks - Site Auditing
Entwickler: Appculus – Audit, Inspection, Checklists & Utility
Preis: Kostenlos
Stabilize Video: Stable Video
Stabilize Video: Stable Video
Download QR-Code
Stabilize Video: Stable Video
Entwickler: TAPUNIVERSE
Preis: Kostenlos
Watch Faces
Pulse Watch Face
Pulse Watch Face
Download QR-Code
Pulse Watch Face
Entwickler: amoledwatchfaces™
Preis: Kostenlos
MNML Analog: Watch face
MNML Analog: Watch face
Download QR-Code
MNML Analog: Watch face
Entwickler: amoledwatchfaces™
Preis: Kostenlos
MNML Analog: Watch face
MNML Analog: Watch face
Download QR-Code
MNML Analog: Watch face
Entwickler: amoledwatchfaces™
Preis: Kostenlos
Hybrid power: Watch Face
Hybrid power: Watch Face
Download QR-Code
Hybrid power: Watch Face
Entwickler: Yeei Watch Face
Preis: Kostenlos
ODYSSEY Digital Watch Face
ODYSSEY Digital Watch Face
Download QR-Code
ODYSSEY Digital Watch Face
Entwickler: LIBERTY WATCH FACES™
Preis: Kostenlos
MOON KNIGHT Digital Watch Face
MOON KNIGHT Digital Watch Face
Download QR-Code
MOON KNIGHT Digital Watch Face
Entwickler: LIBERTY WATCH FACES™
Preis: Kostenlos

Pixel Feature Drop: Neue VIP-App informiert jetzt über Katastrophenwarnungen bei wichtigen Kontakten

Black Friday: Hohe Rabatte auf alle Amazon-Geräte – Fire, Kindle, Echo, Fire TV, Blink, Ring, eero & Gratis-Abos




pixel angebote

Spiele
Jewels Planet - Match 3 Games
Jewels Planet - Match 3 Games
Download QR-Code
Jewels Planet - Match 3 Games
Entwickler: otto games
Preis: Kostenlos
Balloons Pop PRO
Balloons Pop PRO
Download QR-Code
Balloons Pop PRO
Entwickler: LittleBigPlay - Word, Educational & Puzzle Games
Preis: Kostenlos
Food Fever Premium: Restaurant
Food Fever Premium: Restaurant
Download QR-Code
Food Fever Premium: Restaurant
Entwickler: Unimob Games
Preis: Kostenlos
Over The Bridge PRO
Over The Bridge PRO
Download QR-Code
Over The Bridge PRO
Entwickler: LittleBigPlay - Word, Educational & Puzzle Games
Preis: Kostenlos
Survival Island: Evolve Pro
Survival Island: Evolve Pro
Download QR-Code
Survival Island: Evolve Pro
Entwickler: Not Found Games
Preis: Kostenlos
Guess & Find PRO
Guess & Find PRO
Download QR-Code
Guess & Find PRO
Entwickler: LittleBigPlay - Word, Educational & Puzzle Games
Preis: Kostenlos
White Room
White Room
Download QR-Code
White Room
Entwickler: Manja Studio
Preis: Kostenlos
Word Cage PRO
Word Cage PRO
Download QR-Code
Word Cage PRO
Entwickler: LittleBigPlay - Word, Educational & Puzzle Games
Preis: Kostenlos
Eine Party feiern VIP
Eine Party feiern VIP
Download QR-Code
Eine Party feiern VIP
Entwickler: pixelstar
Preis: Kostenlos
Shadow Knight Ninja Fight Game
Shadow Knight Ninja Fight Game
Download QR-Code
Shadow Knight Ninja Fight Game
Entwickler: Fansipan Limited
Preis: Kostenlos
Burning Sky VIP
Burning Sky VIP
Download QR-Code
Burning Sky VIP
Entwickler: SHMUP Games
Preis: Kostenlos
RUSTY: Island Survival Pro
RUSTY: Island Survival Pro
Download QR-Code
RUSTY: Island Survival Pro
Entwickler: Not Found Games
Preis: Kostenlos
Summoners Era: Idle Strategy
Summoners Era: Idle Strategy
Download QR-Code
Summoners Era: Idle Strategy
Entwickler: Fansipan Limited
Preis: Kostenlos
Word Connect Pro - 2023
Word Connect Pro - 2023
Download QR-Code
Word Connect Pro - 2023
Entwickler: A.V.A - puzzles games
Preis: Kostenlos
Empire Warriors - Offline Game
Empire Warriors - Offline Game
Download QR-Code
Empire Warriors - Offline Game
Entwickler: Putaleng
Preis: Kostenlos
Sudoku Master Premium: Offline
Sudoku Master Premium: Offline
Download QR-Code
Sudoku Master Premium: Offline
Entwickler: otto games
Preis: Kostenlos
One Shot
One Shot
Download QR-Code
One Shot
Entwickler: wind
Preis: Kostenlos
Match 3 Jewel Crush & Smash
Match 3 Jewel Crush & Smash
Download QR-Code
Match 3 Jewel Crush & Smash
Entwickler: A.V.A - puzzles games
Preis: Kostenlos
AirComando
AirComando
Download QR-Code
AirComando
Entwickler: wind
Preis: Kostenlos
SurvivalGame3
SurvivalGame3
Download QR-Code
SurvivalGame3
Entwickler: wind
Preis: Kostenlos
Knife Hit
Knife Hit
Download QR-Code
Knife Hit
Entwickler: wind
Preis: Kostenlos
Find the Differences
Find the Differences
Download QR-Code
Find the Differences
Entwickler: wind
Preis: Kostenlos

» Kostenlose Amazon Visa Kreditkarte mit Startguthaben und 2 Prozent Cashback sichern «

amazon black friday deals




Icon Packs
Dropicon Cut - Icon Pack
Dropicon Cut - Icon Pack
Download QR-Code
Dropicon Cut - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
OctaRing - Icon Pack
OctaRing - Icon Pack
Download QR-Code
OctaRing - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
Linea - Icon Pack
Linea - Icon Pack
Download QR-Code
Linea - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
Octacrop - Icon Pack
Octacrop - Icon Pack
Download QR-Code
Octacrop - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
EmeraLine - Icon Pack
EmeraLine - Icon Pack
Download QR-Code
EmeraLine - Icon Pack
Entwickler: Panoto Gomo
Preis: Kostenlos
Espana - Icon Pack
Espana - Icon Pack
Download QR-Code
Espana - Icon Pack
Entwickler: Panoto Gomo
Preis: Kostenlos
Live Wallpaper
Unreal Space HD
Unreal Space HD
Download QR-Code
Unreal Space HD
Entwickler: Igor Maliukh
Preis: Kostenlos
Team Pixel Wallpapers
Team Pixel Wallpapers
Download QR-Code
Team Pixel Wallpapers
Entwickler: Lagguy
Preis: Kostenlos
Wallfever - Minimal Wallpapers
Wallfever - Minimal Wallpapers
Download QR-Code
Wallfever - Minimal Wallpapers
Entwickler: Lagguy
Preis: Kostenlos
Planets Live Wallpaper Plus
Planets Live Wallpaper Plus
Download QR-Code
Planets Live Wallpaper Plus
Entwickler: H21 lab
Preis: Kostenlos
Prism Live Wallpaper
Prism Live Wallpaper
Download QR-Code
Prism Live Wallpaper
Entwickler: Viktor Bohush
Preis: Kostenlos
3D Parallax Live Wallpaper - 4
3D Parallax Live Wallpaper - 4
Download QR-Code
3D Parallax Live Wallpaper - 4
Entwickler: 3d background
Preis: Kostenlos
BLW Tolle Live-Hintergründe
BLW Tolle Live-Hintergründe
Download QR-Code
BLW Tolle Live-Hintergründe
Entwickler: N7 Mobile Sp. z o.o.
Preis: Kostenlos
WallApp - Wallpaper Manager
WallApp - Wallpaper Manager
Download QR-Code
WallApp - Wallpaper Manager
Entwickler: Simone Sestito
Preis: Kostenlos
Hex AMOLED Neon Live Wallpaper
Hex AMOLED Neon Live Wallpaper
Download QR-Code
Hex AMOLED Neon Live Wallpaper
Entwickler: Crydata
Preis: Kostenlos

Amazon Visa: Neue Kreditkarte mit Cashback-Vorteilen ist da – jetzt Startguthaben und gebührenfreiheit sichern




Angebot verpasst? Nicht so schlimm!

Da die Aktionspreise meist nur für einen sehr kurzen Zeitraum gelten, kann es natürlich sein, dass der Preis schnell wieder steigt. Habt ihr eine Aktion verpasst, dann kommt sie meist so schnell nicht wieder. Deswegen: Seid schnell und ladet Apps eventuell auch vorausschauend herunter. Ladet eine derzeit Gratis erhältliche App einmal herunter, und sie bleibt dauerhaft in eurem Account gespeichert. Zu einem späteren Zeitpunkt kann sie dann, obwohl sie zu dem Zeitpunkt kostenpflichtig ist, wieder vollkommen kostenlos heruntergeladen und vollständig genutzt werden.

Google Play Guthaben verdienen

google umfrage app

Und wenn ihr die 1,99 Euro (oder wie viel auch immer) dann doch nicht sparen konntet, dann müsst ihr trotzdem nicht unbedingt in die Tasche greifen: Mit der Google Umfrage-App könnt ihr schnell und einfach Google Play-Guthaben verdienen. Pro Monat lassen sich so um die 6-7 Euro verdienen, die innerhalb eines Jahres ausgegeben werden können, bevor sie dann wieder ablaufen.

» Google Umfrage-App jetzt ausprobieren

Schaut auch in unsere letzten Aktions-Auflistungen herein, vielleicht gilt der eine oder andere Preis ja immer noch 🙂

» GWB: Die Aktionen der letzten Tage im Play Store

Wenn du keine Play Store-Aktionen im GWB-Stream sehen möchtest, kannst du sie jetzt einfach dauerhaft ausblenden
Ich möchte keine Play Store Aktion-Artikel mehr sehen | Play Store Aktion-Artikel wieder anzeigen

» RSS-Feed ohne die Play Store Aktion-Artikel


Teile diesen Artikel:

Facebook twitter Pocket Pocket