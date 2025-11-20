Pixel Feature Drop: Neue VIP-App informiert jetzt über Katastrophenwarnungen bei wichtigen Kontakten

Die Ankündigung des letzten Pixel Feature Drop liegt schon wieder einige Tage zurück, doch erst jetzt kommen die neuen Funktionen nach und nach bei vielen Nutzern an. Seit gestern zeigt sich eine Neuerung bei der schlanken App Pixel VIPs, die Informationen von zuvor favorisierten Kontakten hervorhebt. Jetzt wird das Ganze um Katastrophenwarnungen erweitert.



Mit der noch recht jungen Pixel-exklusiven App Pixel VIPs haben alle Nutzer die Möglichkeit, bestimmte Kontakte zu Favoriten zu erklären und in den eigenen VIP-Kreis aufzunehmen. Tut man dies, werden eingehende Meldungen von diesen Personen hervorgehoben bzw. diese können auch diverse Nicht-Stören-Einstellungen durchdringen. Zusätzlich gibt es ein Widget, das die VIPs auf Schnellwahl legt und somit eine Kontaktaufnahme per Telefon, Messenger oder Video in nur wenigen Schritten ermöglicht.

Jetzt kommt erstmals eine vom Google-Netzwerk generierte Information dazu, die sowohl in den Benachrichtigungen als auch im Pixel VIP-Widget gezeigt werden kann. Dort finden sich nach dem Update auch Katastrophenwarnungen, die sich auf einen Umkreis in der Nähe der jeweiligen Person beziehen. Im obigen Beispiel könnt ihr sehen, dass es in der Nähe des fiktiven Kontakts Robin eine Hochwasserwarnung gibt.

Die Meldung wird hervorgehoben, es gibt kleinere Details wie den Namen des Kontakts, die Aktualität des Eintrags sowie in diesem Fall auch eine Karte mit dem Bereich für die Katastrophenwarnung. Die Informationen stammen aus dem Google-Netzwerk, das diese Warnungen auch in der Websuche, in der Wetter-App oder in Google Maps zeigen kann. Bislang bezog es sich auf aufgerufene oder recherchierte Orte, jetzt wird das erstmals für den Standort eines Kontakts gezeigt.

Die Neuerung wurde schon vor einigen Tagen im Rahmen des Pixel Feature Drop angekündigt und kommt derzeit bei immer mehr Nutzern an. Hoffen wir, dass die Funktion nur sehr selten zum Vorschein kommt.

