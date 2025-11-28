Google Maps Navigation: Feature Drop bringt extremen Energiersparmodus auf die Pixel 10-Smartphones

In diesen Tagen gibt es viele neue Funktionen bei der Google Maps Navigation, die hauptsächlich auf dem Einzug der Gemini-KI basieren und den Komfort erhöhen sollen. Aber für Nutzer der Pixel 10-Smartphones gibt es noch mehr zu entdecken, denn jetzt startet der Rollout des neuen Extrem-Energiesparmodus, der erste vor wenigen Tagen im Rahmen des Pixel Feature Drop angekündigt wurde.



Wird die Google Maps Navigation für einen längeren Zeitraum genutzt, kann diese ein richtiger Akkufresser werden. Sowohl aufgrund der ständigen Abfragen, der erhöhten Bewegungspräzisionen und natürlich wegen des dauerhaft aktivierten Displays mit vielen Details. Das weiß man auch bei Google und hat vor wenigen Tagen einen ganz neuen Modus angekündigt, der in dieser Form der erste seiner Art ist – aber sicherlich nicht der letzte.

Extrem-Energiesparmodus im Rollout

Im Rahmen des jüngsten Pixel Feature Drop wurde der Extrem-Energiesparmodus für die Google Maps Navigation angekündigt, der ab sofort auf alle Pixel 10-Smartphones ausgerollt wird. Dieser Modus besteht hauptsächlich darin, dass der Displayinhalt sehr stark zurückgefahren wird und sich letztendlich nur auf ein schwarzes Display mit wenigen hellgrau dargestellten Straßen beschränkt. Zusätzlich gibt es die mehr oder weniger statischen Navigationsanweisungen und den eigenen Standort, aber das war dann auch schon alles.

Es gibt in dieser Ansicht keine Straßennamen mehr, keine 3D-Gebäude, keine Verkehrsinseln, Ampeln oder sonstigen Zusatzinformationen auf der Karte. Durch das Weglassen all dieser Details sowie dem praktischen großflächigen Herunterfahren des Displays soll bei permanenter Verwendung laut der Google-Ankündigung vier Stunden mehr Akkulaufzeit herausgeholt werden können. Das gilt sicher nur unter Laborbedingungen, zeigt aber dennoch, welchen erheblichen Einfluss das haben kann.









So lässt sich der neue Energiesparmodus aktivieren

Um den neuen Energiesparmodus zu verwenden, müsst ihr tatsächlich nur eine einzige Taste drücken: Startet einfach die gewünschte Navigation, bleibt in der Google Maps-App und drückt einmal auf den POWER-Button eures Pixel 10. Anschließend wird das Display sofort auf den angekündigten Modus heruntergefahren und verbleibt dort. Mit einem weiteren Druck auf den Button fährt das Display wieder hoch und ihr seid erneut im normalen Google Maps-Modus.

Viel einfacher kann man das gar nicht mehr machen. Dass das aktuell nur auf den Pixel 10-Smartphones funktioniert, ist sicherlich nur zum Teil eine technische Einschränkung, kann aber auch als sehr breiter Testlauf unter Realbedingungen gesehen werden. Denn Google wird diesen Modus mutmaßlich schon bald als neuen Android 17 Min-Mode einführen, bei dem eine solche Darstellung auf dem Always-on Display verwendet werden soll – und das perspektivisch nicht nur in Google Maps.

» Google Maps: ‚Anonyme‘ Bewertungen & Rezensionen kommen – Nutzer können jetzt Alternativprofil anlegen

» Google Maps & Android Auto: Verfügbarkeitsprognosen für Hunderttausende Ladestationen kommen (Video)

[9to5Google]

Letzte Aktualisierung am 2025-11-28 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.