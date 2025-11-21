Google Maps & Android Auto: Verfügbarkeitsprognosen für Hunderttausende Ladestationen kommen (Video)

Viele Autofahrer verwenden Google Maps in der Kombination mit Android Auto, wobei bekanntlich auch die Zahl der E-Autos weiter zunimmt. Jetzt wird eine interessante neue Funktion für alle Elektrofahrzeuge ausgerollt, die die Fahrer über die Auslastung der Ladesäulen informieren soll. Die bisher eher sporadisch auftauchende Information kommt durch Schätzungen zu Hunderttausenden neuen Stationen.



Google Maps enthält schon seit vielen Jahren Informationen zu Ladestationen für Elektroautos, wobei der Umfang immer weiter ausgebaut wurde. Waren es zunächst nur Standorte, kamen später die Details zur Ladegeschwindigkeit dazu, zum Steckertyp und in einigen Fällen auch zur Auslastung. Es lässt sich ablesen, wie viele Ladesäulen bzw. Plätze es gibt, wie viele davon belegt, wie viele möglicherweise defekt und wie viele verfügbar sind. Eine wichtige Information, bevor man sich auf den Weg macht.

Bisher wurden diese Informationen von den Betreibern zugeliefert, sofern diese ein Interesse daran hatten, die Google-Schnittstellen unterstützten oder überhaupt über die Auslastungsdaten verfügten. Weil der Ausbau nur sehr zögerlich vorankam, setzt Google Maps jetzt auch an dieser Stelle auf KI sowie Prognosen für die Auslastung zu bestimmten Uhrzeiten. Basierend auf den Standortdaten von Millionen Nutzern dürfte sich damit ein recht zuverlässiges Abbild ergeben.

Die Google Maps-KI verwendet sowohl historische als auch aktuell verfügbare Daten, um zu prognostizieren, ob eine Ladestation bei der Ankunft freie Plätze haben wird. Damit greift es auch für die Stationen, die bisher schon Daten zur aktuellen Auslastung hatten, aber natürlich nicht umfassen konnten, wie es in 30 Minuten oder einer Stunde aussehen könnte. Auch die Maps-KI kann nicht zaubern, aber auf Basis von über viele Jahre gesammelten Daten lassen sich gewisse Wahrscheinlichkeiten errechnen.

Die Vorhersagen zur Verfügbarkeit von Ladestationen für Elektrofahrzeuge werden ab nächster Woche für Android Auto und alle Fahrzeuge mit integriertem Google Assistant an Hunderttausenden von Ladestationen weltweit eingeführt. Schaut euch auch die weiteren Verbesserungen des Google Maps Herbst-Update an:

» Google Maps: Größeres Update für den Entdecken-Tab – zeigt mehr interessante Orte in der Nähe (Video)

» Google Maps: ‚Anonyme‘ Bewertungen & Rezensionen kommen – Nutzer können jetzt Alternativprofil anlegen

[Google-Blog]

Letzte Aktualisierung am 2025-11-19 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.