Pixel Launcher: Apps starten nach dem Schließen erneut – Nutzer berichten von merkwürdigem Problem (Video)

Viele Nutzer der Pixel-Smartphones dürften recht zufrieden sein, doch seit einigen Monaten kursiert wohl ein Bug, der sich lange Zeit nicht nachvollziehen ließ: Nutzer berichten davon, dass sich Apps nach dem Schließen erneut öffnen, wenn eine andere App geöffnet werden soll. Das Verhalten ist nur selten reproduzierbar und dennoch gibt es einen einfachen Workaround.



Es klingt nach einem kuriosen Bug, der für Nutzer der Pixel-Smartphones aber dennoch lästig sein kann: In Berichten heißt es, dass der Pixel Launcher bzw. das Pixel-Android erneut eine App startet, die der Nutzer gerade geschlossen hat. Konkret läuft das wohl so ab, dass der Nutzer App A schließt und zeitnah zu App B wechseln möchte. Ein Tap auf das Icon App B sorgt allerdings dafür, dass erneut App A gestartet wird.

Im obigen aufgezeichneten Video könnt ihr das Verhalten sehen. Der Nutzer beendet Instagram mit einem Tap auf den Home-Button und möchte anschließend X öffnen. Dennoch öffnet sich Instagram erneut – interessanterweise auch an der Stelle, an der der Nutzer aufgehört hat. Es ist daher davon auszugehen, dass die App nicht erneut gestartet, sondern einfach wieder aus dem Zwischenspeicher geholt wird.

Dazu muss man sagen, dass der gesamte Ablauf sehr schnell ist – was aber sicherlich auch dem Alltag vieler Smartphone-Nutzer entspricht. Eine ganze Reihe von Nutzern hat sich als ebenfalls betroffen gemeldet, allerdings tritt das Problem eher selten auf und ist nicht gezielt reproduzierbar. Google hat das Problem mittlerweile bestätigt, sich seit Anfang November aber nicht mehr zu Wort gemeldet – ein Fix dürfte sich in Entwicklung befinden.

Als Workaround geben die Nutzer den Tipp mit auf dem Weg, es ruhiger angehen zu lassen. Vergehen mehrere Sekunden zwischen der Schließung der einen und dem Start der anderen App, sollte das Problem nicht auftreten.

