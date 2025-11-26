GMail: Neue Dateianhang-Vorschau für Android kommt – zeigt Bilddatein als Vorschau (Screenshots)

Für viele Nutzer ist die Android-App von GMail der Standard zum Abruf von E-Mails und dürfte in den meisten Fällen zuverlässig über eingehende Nachrichten informieren. Jetzt zeigt sich eine Neuerung bei den Benachrichtigungen, die zwar sehr praktisch sein kann, aber dennoch vielleicht nicht allen Nutzern gefällt: Es gibt eine neue Vorschau für Dateianhänge.



Die GMail-App informiert alle Smartphone-Nutzer meist zuverlässig über eingehende E-Mails, wobei nicht nur der Absender und Betreff im Eintrag zu finden sind, sondern meist auch ein Textauszug. Über Dateianhänge wurde bisher nicht informiert, sodass man diese nur erahnen konnte oder erst davon erfuhr, wenn die E-Mail geöffnet wird. Das ändert sich jetzt, denn bei ersten Nutzern ist auch der Dateianhang Teil der E-Mail.

Obige Screenshots zeigen zwei verschiedene E-Mail-Konten: Das Konto aus der ersten Benachrichtigung hat das Update noch nicht erhalten und zeigt die Standardvariante. Das zweite Konto in der zweiten Benachrichtigung hat das Update bereits erhalten und informiert über den Anhang. In der kleinen Variante mit dem bekannten Anhang-Symbol und in der aufgeklappten Variante auch mit einem großen Vorschaubild.

Handelt es sich um eine Bilddatei, wird diese mit einem Vorschaubild gezeigt. Bei anderen Dateitypen gibt es nur die Information über den Dateityp sowie den Dateinamen zu sehen. Gut möglich, dass für weitere Anhangtypen zukünftig ebenfalls Vorschaubilder geliefert werden – ähnlich wie bei PDFs am Desktop. Der Nachteil daran ist es, dass der Anhang nun bevorzugt und der Mailtext ausgeblendet wird.

Welche Variante die bessere ist, dürfte von den persönlichen Vorlieben oder auch den einzelnen Mail-Kategorien abhängen. Eine Option in den Einstellungen zur Umschaltung wurde bisher nicht entdeckt.

» GMail & Gemini: Google bestreitet Nutzung von E-Mails für KI-Training – kursierende Berichte sind wohl falsch

[9to5Google]

