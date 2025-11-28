Pixel Update: Das ist euer Upgrade-Modell, neue Airdrop-Brücke, große Updates, Pixel Launcher und Aktionen

Der November geht mit einer interessanten Pixel-Woche zu Ende, die uns wieder einige starke Einblicke beschert hat. Wir haben über euer Pixel Upgrade-Modell berichtet, über Updates für den Pixel Launcher und Google Maps, aktuelle Aktionen sowie eine ebenfalls starke iPhone-Synchronisierung mit AirDrop. Wie gewohnt blicken wir auf die letzten sieben Tage mit den Pixel-Produkten zurück und fassen alles Wichtige in unserem wöchentlichen Pixel Update in einer schnellen Übersicht zusammen.



In dieser Woche gab es für Pixel-Nutzer wieder einiges zu entdecken, denn Google hat eine ganze Reihe von Updates veröffentlicht. Dazu gehört eine neue Suchleiste für den Pixel Launcher, ein Upgrade für die Google Maps Navigation, es kommt eine Zwischenablage-Synchronisierung und sehr viel mehr. Wie üblich war auch diesmal einiges los in der Pixel-Welt, das wir natürlich auch in dieser Woche wieder schnell und übersichtlich zusammenfassen wollen. Für mehr Details zu den einzelnen Themen klickt auf die jeweiligen Artikel.

Das ist euer Pixel Upgrade-Modell

Wir zeigen euch euer aktuelles Pixel Upgrade-Modell. Das bezieht sich darauf, wie lange Google die Pixel-Smartphones noch mit Updates versorgt und welches Smartphone zum Zeitpunkt des End-of-Life das jeweilige Google-Flaggschiff stellen sollte. Das kann gerade in der aktuellen Aktionsflut sicherlich hilfreich sein.

» Das ist euer Upgrade-Modell für die Pixel-Smartphones nach der Update-Garantie

Pixel 9-Smartphones sind ein Preiskracher

Die Pixel 9-Smartphones sind aktuell sehr preiswert zu bekommen, denn es gibt hohe Rabatte. Wer sich aufgrund der Pixel 10-Smartphones selbst vom Kauf abhält, sollte das vielleicht noch einmal überdenken, denn die neunte Generation ist ein echter Preiskracher. Wir listen euch alle wichtigen Stärken auf.

» Darum lohnt sich jetzt noch der Griff zum Pixel 9

Letzte Aktualisierung am 2025-11-27 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.









Google startet Quick Share für Apple AirDrop

Google hat ein überraschendes Update für Quick Share auf den Pixel-Smartphones veröffentlicht. Mit diesem ist es möglich, Dateien mit Apple AirDrop auf dem iPhone auszutauschen. Zwar ohne Apple-Unterstützung und daher sicherlich sehr wacklig, aber dennoch ein interessanter Ansatz für die Zukunft.

» Google schafft Brücke zwischen Pixel und iPhone

Android 17 bringt Zwischenablage-Synchronisierung auf Pixel-Smartphones

Mit Android 17 wird Google mutmaßlich eine Synchronisierung der Zwischenablage auf die Pixel-Smartphones bringen. Nutzern wird es ermöglicht, einen Inhalt in Form von Text oder anderen Medien auf einem Smartphone zu kopieren und auf einem anderen wieder einzufügen. Das kann in Zukunft sehr hilfreich werden.

» Android 17 bringt Zwischenablage-Synchronisierung auf die Pixel-Smartphones

Pixel Launcher bekommt neue Suchleiste

Der Pixel Launcher bekommt eine neue Suchleiste für die Google-Anfragen, die deutlicher als bisher vom Hintergrund abgehoben werden soll. Auf vielen Screenshots zeigen wir euch, wie das jetzt aussieht.

» Pixel Launcher bekommt neue Suchleiste mit Feature Drop

Probleme mit dem Pixel Launcher

Der Pixel Launcher macht derzeit bei einigen Nutzern Probleme, die bei Betroffenheit sicherlich lästig sein können: Wird eine App beendet und kurz darauf eine weitere gestartet, kommt die vorher genutzte App wieder zurück. Im Artikel seht ihr ein Video.

» Pixel Launcher startet Apps von selbst nach dem Beenden

Pixel-Smartphones erhalten neue Google Maps Navigation

Die Pixel-Smartphones erhalten jetzt die neue Google Maps Navigation mit dem Extrem-Energiesparmodus. Dieser fährt das Display deutlich herunter und sorgt dafür, dass der Akku des Smartphones laut Google bis zu vier Stunden länger (!) durchhält.

» Google Maps Navigation Energiesparmodus startet auf Pixel 10









Black Friday-Aktionen im Google Store

Im Google Store bei Amazon gibt es jetzt sehr viele Black Friday-Angebote, die ihr nicht verpassen solltet. Es gibt hohe Rabatte auf die Pixel 10-Smartphones (mindestens 20 Prozent), das Pixel 9 zum halben Preis, knapp 30 Prozent auf das Pixel 9a, hohe Rabatte auf die Pixel Buds, die Pixel Watch 3 und vieles mehr.

» Viele starke Pixel-Aktionen im Google Store bei Amazon

» Viele hohe Rabatte auf Pixel Buds und Pixel Watch

» Viele hohe Rabatte auf Pixel-Schutzhüllen sichern

Letzte Aktualisierung am 2025-11-27 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.