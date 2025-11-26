ChromeOS wird eingestellt: Google plant Umstellung auf neues KI-Betriebssystem Aluminium OS (Android)

Google dürfte schon in wenigen Monaten das neue KI-Betriebssystem Aluminium OS starten, über das wir gestern erstmals berichtet haben. Die neue Plattform soll den Desktop in Angriff nehmen und als eine Art Android-Aufsatz nicht nur Microsoft Windows angreifen, sondern schlussendlich auch das hauseigene ChromeOS. Zwischen den Zeilen hat Google bestätigt, dass ChromeOS demnächst eingestellt wird.


Google hat schon vor einigen Monaten hochoffiziell die Verschmelzung von Android und ChromeOS bekannt gegeben, die dafür sorgen soll, dass Android auf den Desktop kommt. Damit konkretisieren sich die Desktop-Pläne so langsam und ich hatte erst vor wenigen Tagen hier im Blog berichtet, dass Google den Windows-Desktop mit Android und ChromeOS angreift. Jetzt überschlagen sich die Ereignisse, auch wenn das Ziel dasselbe bleibt.

Wir hatten erst gestern über das neue KI-Betriebssystem Google Aluminium OS berichtet, das schon 2026 starten soll. Jetzt gibt es einige weitere Details und die lassen die schlimmsten Befürchtungen der Chromebook-Nutzer wahr werden: Google wird ChromeOS in absehbarer Zeit einstellen, das hat man mehr oder weniger offiziell in einem Job-Listing bestätigt. Zunächst sollen Aluminium OS und ChromeOS parallel betrieben werden – aber das ist nicht von Dauer.

Nach einer nicht näher spezifizierten Phase im Parallel-Betrieb – für den man auch neue Produkte hervorbringen will – soll die Konzentration nach und nach auf Aluminium OS verlagert werden. Für die Zwischenzeit plant man Tablets, Mini-PCs und Detachables und wohl auch eine Reihe von Business-Chromebooks.




Google plant ChromeOS-Einstellung
Im Job-Listing für einen Produktmanager in diesem Bereich heißt es, dass dessen Aufgabe unter anderem die Planung der Einstellung von ChromeOS umfasst. Man soll eine Produkt-Roadmap entwickeln „die sich mit den zu liefernden Ergebnissen und der Strategie befasst, mit der Google von ChromeOS auf Aluminium umgestellt wird, wobei die Geschäftskontinuität in Zukunft gewährleistet bleibt“. Viel deutlicher kann man das kaum machen.

Develop and maintain a product/portfolio roadmap that addresses deliverables and strategy that transit Google from ChromeOS to Aluminium with business continuity in the future.

Und spätestens jetzt können wir uns gedanklich von ChromeOS verabschieden. Die Weiterentwicklung ist gefühlt schon vor längerer Zeit eingeschlafen. Die Fusion mit Android wird es weiter abwerten, der Parallel-Betrieb mit Aluminium OS ebenso. Es ist nicht davon auszugehen, dass die Chromebooks durch die Einstellung nicht mehr nutzbar sein werden, aber dennoch würde ich aus heutiger Sicht stark davon abraten, ein Chromebook zu kaufen…

» Chromebook-Nutzer sind besorgt: Fusion von Android und ChromeOS könnte sehr holprig werden (Meinung)

» Android & ChromeOS: Google drängt auf den Desktop – doppelter Angriff auf Microsoft Windows startet 2026

