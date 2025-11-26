YouTube Music: Euer musikalischer Jahresrückblick ist da! YTM Recap 2025 im Stories-Format + KI-ChatBot

Wir nähern uns dem letzten Monat des Jahres und jetzt gibt es wieder den musikalischen Rückblick für viele Nutzer von YouTube Music. In diesen Tagen taucht bei vielen Nutzer das YouTube Music Recap 2025 aus, das die meistgehörten Songs, Künstler, Alben und einige weitere Aufbereitungen im Stories-Format zusammenfasst. Natürlich darf auch Gemini in diesem Jahr nicht fehlen.



Wir nähern uns nicht nur dem Jahresende, sondern schreiten auch langsam in die Hochphase der Jahresrückblicke, die die letzten Wochen eines Jahres bekanntlich stets ignorieren. Nachdem in der vergangenen Wochen der Google Play Store die besten Android-Apps 2025 und die besten Android-Spiele 2025 gekürt hat, geht es jetzt musikalischer und persönlicher weiter. In dieser Woche beginnt YouTube Music mit dem Rollout des eigenen Jahresrückblicks.

Jetzt findet ihr in der Smartphone-App von YouTube Music euren musikalischen Jahresrückblick YouTube Music Recap 2025. Dieser ist auch 2025 wieder im Stories-Format gehalten, das eine Reihe von Seiten mit animierten Toplisten enthält: Die meistgehörten Songs, die meistgehörten Künstler, Alben und Musikrichtungen. Aber auch das Herkunftsland der Künstler wird aufgelistet, euer meistgehörter Star wird zum Best Buddy erhoben, es gibt Infos über die Gesamtspieldauer einzelner Songs, Künstler und auch des gesamten Musikkontos für das Jahr 2025 bzw. für die ersten zehneinhalb Monate.

Jede Story kann gespeichert und geteilt werden. Es gibt außerdem einzelne Playlisten für jede Jahreszeit, die ihr euch bei Interesse als dauerhafte Playlist speichern könnt. Und weil wir uns nach wie vor in der KI-Hochphase befinden, darf natürlich auch Gemini nicht fehlen. Bei vielen Nutzern (nicht bei allen) gibt es das „Ask Music“-Eingabefeld, mit dem sich beliebige Fragen zu diesem Jahresrückblick und dem eigenen Nutzungsverhalten stellen lassen.

Ihr solltet den Jahresrückblick direkt auf der YouTube Music-Startseite angeboten bekommen. Ist es nicht vorhanden, tippt einmal oben rechts auf euer Profilbild und dann auf den Eintrag „Dein Recap“.

» Google Play Best of 2025: Das sind die besten Android-Apps des Jahres 2025 – von Google ausgewählt

» Google Play Best of 2025: Das sind die besten Android-Spiele des Jahres 2025 – von Google ausgewählt

[9to5Google]

Letzte Aktualisierung am 2025-11-19 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.