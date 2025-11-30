Android: Neue Google System Updates sind da – diese Neuerungen kamen im November auf viele Smartphones

Der größte Teil der Android-Nutzer dürfte es schätzen, dass das Betriebssystem mehrmals im Monat im Hintergrund aktualisiert wird. Zum Teil enthält dieser Rollout neue Funktionen, die auch an der Oberfläche sichtbar werden. Dank der weiterhin steigenden Modularität konnten die Google System Updates geschaffen werden, auf die wir zum Abschluss des Monats wie üblich zurückblicken. Der November hatte wie erwartet sehr viele interessante Neuerungen zu bieten.



Bei den Google System Updates handelt es sich noch um eine junge Linie von Updates, die aus Betriebssystem-Komponenten besteht, die direkt über den Play Store aktualisiert werden können. Zuvor war das unter der internen Bezeichnung „Project Mainline“ bekannt und die Änderungen wurden nur in Ausnahmefällen öffentlich kommuniziert. Doch mit neuem Namen wurde auch die Transparenz gesteigert und es gibt mehrmals monatlich detaillierte Informationen zu den Verbesserungen.

Die Google System Updates sind übrigens unabhängig von den Google Play Services Updates und den Updates über den Google Play Store. Während sich die System Updates tatsächlich auf das Betriebssystem selbst beziehen, sind die Play Services für den Aufsatz und das Framework verantwortlich. Der Google Play Store aktualisiert die vom Benutzer verwendeten Apps und ist damit in der obersten Ebene der mittlerweile dreistufigen Update-Pyramide. Dennoch beziehen sich die meisten Updates in diesem Monat auf Verbesserungen rund um den Google Play Store.

Hier nun die Updates für den Monat November, die Google in insgesamt vier Wellen ausgerollt hat. Die aktuelle Darstellungsform sortiert nicht mehr nach Kategorie, sondern nach der Update-Welle und erst darunter bei Bedarf in Kategorien. Dementsprechend ist auch unsere Darstellung verändert, bietet aber einen ähnlich guten Überblick. Und so finden sich auch in diesem Monat wieder einige interessante Neuerungen in diesem Update, das bereits für erste Nutzer ausgerollt wurde.









Google System Updates im November 2025:

Google Play-Dienste, Version 25.46 (24.11.2025) Entwicklerdienste [Smartphone] Neue Funktionen für Entwickler von Google- und Drittanbieter-Apps zur Unterstützung von werbebezogenen Prozessen in ihren Apps.

[Smartphone] Neue Funktionen für Entwickler von Google- und Drittanbieter-Apps zur Unterstützung von standort- und kontextbezogenen Prozessen in ihren Apps.

[Smartphone] Neue Funktionen für Entwickler von Google- und Drittanbieter-Apps zur Unterstützung von Geräteverbindungsprozessen in ihren Apps. Geräteverbindung [Smartphone] Mit dieser neuen Funktion werden im Medienausgabemenü im Bereich für das Medienobjekt und vorgeschlagene Geräte Vorschlags-Chips angezeigt, mit denen die Medienausgabe mit einem Mal Tippen auf ein anderes Gerät übertragen werden kann.

[Smartphone] Fehlerkorrekturen im Bereich Dienste für Geräteverbindungen.

[Smartphone] Neue Funktionen für Entwickler von Google- und Drittanbieter-Apps zur Unterstützung von Geräteverbindungsprozessen in ihren Apps. Sicherheit und Datenschutz [Smartphone] Es wird Unterstützung für die neue Funktion „Mein Gerät finden“ hinzugefügt, mit der Sie den Standort von Gegenständen freigeben können: Wir stellen einen Dienst bereit, mit dem Sie die Verschlüsselung und Zusammenfassung von per URL freigegebenen Standorten verwalten können. Systemverwaltung [Auto, PC, Smartphone, TV, Wear] Fehlerkorrekturen im Zusammenhang mit Diensten für die Systemverwaltung und Diagnose.

[Auto, PC, Smartphone, TV, Wear] Änderungen bei den Systemverwaltungsdiensten zur Verbesserung der Sicherheit.

[Smartphone] Spieleentwickler können jetzt einen besseren Zeitpunkt während des Spiels auswählen, um die Einrichtung des Google Play Games-Profils anzuzeigen. Wallet [Smartphone] Mit diesem Update wird auf der Google Wallet-Website ein Link zu neuen Einstellungen hinzugefügt. Google Play Store, Version 49.0 (24.11.2025) [PC, Smartphone] Durch ein flexibleres System lässt sich jetzt auswählen, welche Aufgaben Sie erledigen möchten. Dazu gehören auch optionale Aufgaben, für die Sie zusätzliche Prämien erhalten.

[Smartphone] Nutzern im Vereinigten Königreich wird jetzt in Apps, in Spielen und auf Buchseiten ein Link zu den Google Play-Nutzungsbedingungen angezeigt, in denen sie weitere Informationen zu Händlern und zum Widerrufsrecht finden. Android WebView, Version 143 (20.11.2025) Bestehende Schutzmaßnahmen gegen missbräuchliche Anzeigenformate wurden erweitert, um die Nutzerfreundlichkeit von Inhalten im Web zu verbessern.

Verbesserungen bei Sicherheit und Datenschutz sowie Updates zur Korrektur von Fehlern.

Neue Funktionen für Google- und Drittanbieter-App-Entwickler zur Unterstützung von Funktionen für die Anzeige von Webinhalten in ihren Apps. Wichtig: Einige Funktionen sind möglicherweise experimentell und für bestimmte Nutzer verfügbar. Google Play-Dienste, Version 25.45 (17.11.2025) Kontoverwaltung [Smartphone] Fehlerkorrekturen im Bereich Dienste für die Kontoverwaltung.

[Smartphone] Neue Funktionen für Entwickler von Google- und Drittanbieter-Apps zur Unterstützung von Prozessen für die Kontoverwaltung in ihren Apps. Gesundheit & Fitness [Smartphone] Neue Funktionen für Entwickler von Google- und Drittanbieter-Apps zur Unterstützung von Prozessen im Zusammenhang mit Gesundheit und Fitness in ihren Apps. Dienstprogramme [Smartphone] Das UnionPay-Zahlungsnetzwerk wurde hinzugefügt, damit UnionPay-Karten gespeichert und Zahlungsinformationen automatisch ausgefüllt werden können. Wallet [Smartphone, Wear] Google Wallet ist jetzt in weiteren Ländern verfügbar.

[Smartphone] Dieses Update ermöglicht es Nutzern, Wallet-Transaktionen zu melden, die dem falschen Händler zugeordnet wurden.

[Smartphone] Mit diesem Update wird ein Drop-down-Menü hinzugefügt, über das Nutzer bei ihren erstellten Karten/Tickets das Land auswählen können.

[PC, Smartphone] Fehlerkorrekturen bei Diensten im Zusammenhang mit Google Wallet. Google Play Store, Version 48.9 (17.11.2025) [Smartphone] Auf der Detailseite ausgewählter Apps finden Sie jetzt Informationen zu anstehenden Sportveranstaltungen.

[Smartphone] Sie können jetzt der Community Fragen stellen und Ihrerseits Tipps zu den Spielen geben, die Sie spielen. Google Play-Dienste, Version 25.44 (10.11.2025) Kontoverwaltung [Smartphone] Bevor Sie die Gemini App über die Jugendschutzeinstellungen blockieren, erhalten Sie jetzt eine Meldung zur Bestätigung. Entwicklerdienste [Auto, Smartphone, TV, Wear] Neue Funktionen für Entwickler von Google- und Drittanbieter-Apps zur Unterstützung von Prozessen in ihren Apps im Zusammenhang mit Google Maps. Sicherheit & Notfälle [Smartphone] Mit diesem Update wird bei Notrufen jetzt ein Live-Video geteilt. Sicherheit und Datenschutz [Auto, Smartphone, TV] Sie können jetzt unter Android die Einstellungen für die automatische SMS-Bestätigung mit der SMS Retriever API sichern und wiederherstellen. Systemverwaltung [Auto, PC, Smartphone, TV, Wear] Änderungen bei den Systemverwaltungsdiensten verbessern die Stabilität. Wallet [Smartphone] Die Funktion „Cards QR“ ist in Brasilien nicht mehr verfügbar. Google Play Store, Version 48.8 (10.11.2025) [Smartphone] Mit diesem Update können Nutzer jetzt Apps aus dem Play Store-Eintrag auf ihrem Smartphone deinstallieren, ohne dass es ihnen vorliegen muss.

[Smartphone] Im Abocenter können Sie alle aktiven Abos und in diesem Jahr gesammelten Play-Punkte sehen. Android TV Core Services, Version v7.2.3 (03.11.2025) Neue Kontofunktionen für Bilderrahmen und Aktualisierung des SDKs auf Version 36. Google Play-Dienste, Version 25.43 (03.11.2025) Kontoverwaltung [Smartphone] Wir haben Verbesserungen an den Funktionen für von Eltern verwalteten Kontakten und am Schulmodus vorgenommen, um die Elternaufsicht zu vereinfachen.

[Smartphone] Der Bereich „Speicher“ in Google Einstellungen wurde verbessert. Entwicklerdienste [PC, Smartphone] Sie können jetzt die Kamera so anpassen, dass sich mit ihr Bilder scannen lassen. Systemverwaltung [Auto, PC, Smartphone, TV, Wear] Änderungen bei den Systemverwaltungsdiensten verbessern die Stabilität. Dienstprogramme [Auto, Smartphone] Mit diesem Update unterstützt die Autofill-Funktion unter Android jetzt das Speichern und Abrufen von Kartenprüfnummern. Wallet [Smartphone] Pix-Zahlungen können jetzt in GBoard genutzt werden.

