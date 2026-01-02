Die allermeisten Google-Nutzer besitzen nicht nur das Hauptkonto, sondern auch eine damit verbundene E-Mail-Adresse bei GMail. Jetzt wird eine neue Funktion ausgerollt, mit der es den Nutzern ermöglicht wird, ihre E-Mail-Adresse bei GMail zu ändern, ohne dass ein neues Konto angelegt werden muss. Wir zeigen euch, wie das funktioniert und welche Einschränkungen bestehen.



Es dürfte nur wenige Internetnutzer geben, die kein Google-Konto besitzen. Sei es aufgrund der Breite der Produktpalette, für die Personalisierung und Verwendung der Dienste, für Chrome oder Android. Oftmals war bzw. ist die Erstellung eines Google-Kontos in einem Zug mit der Erstellung einer GMail-Adresse in einem Rutsch erfolgt. Dadurch war es bisher nur größerem Aufwand und einem gewissen Risiko möglich, die mit dem Google-Konto verbundene GMail-Adresse zu wechseln.

Seit wenigen Tagen wird eine neue Funktion ausgerollt, über die wir hier im Blog natürlich schon berichtet haben: Der Wechsel der GMail-Adresse. Alle Nutzer erhalten nach und nach die Möglichkeit, den Namen bzw. die E-Mail-Adresse bei GMail zu ändern. Das Google-Konto wird dabei nicht direkt berührt, sondern es erfolgt nur der Wechsel der Adresse, mit der E-Mails empfangen werden. Faktisch betrachtet ist es nicht nur eine Änderung, sondern eine Erweiterung:

Nutzer erhalten eine zusätzliche GMail-Adresse

Der Wechsel der E-Mail-Adresse sorgt für eine Änderung, lässt aber gleichzeitig die alte Adresse bestehen. Nach dem Wechsel sind zwei Adressen mit dem Konto verbunden, wobei beide für den E-Mail-Empfang und auch den Google-Login verwendet werden können – alles kommt im selben Konto an. Die neue Adresse wird primär, während die zweite als verfügbarer Alias bestehen bleibt und natürlich auch nicht neu vergeben wird.









Einschränkungen für den Wechsel

Für die Auswahl einer neuen Adresse gibt es keine Einschränkungen: Ist ein Name verfügbar, kann er verwendet werden. Allerdings gibt es für den Wechsel Einschränkungen: Insgesamt darf innerhalb eines Kontos nur maximal drei Mal gewechselt werden. Das dürfte ausreichen, doch weil man eine solche Adresse vielleicht das gesamte Leben lang verwenden möchte, sollte man nicht unnötig wechseln. Vielleicht folgt eine Hochzeit, ein Namenswechsel oder Ähnliches. Außerdem ist ein Wechsel nur einmalig alle 12 Monate möglich.

Ich denke, dass diese neue Funktion gerade für die Nutzer sehr relevant ist, die bei der damaligen Namenswahl vielleicht keinen Glücksgriff gemacht haben oder es gar als Spaßprodukt betrachtet haben. Wer schon lange unzufrieden ist, aber sehr viele Dienste mit Google-Konto verknüpft hat, konnte bislang kaum wechseln. Das ändert sich mit der neuen Funktion. Aber setzt sie, wie bereits erwähnt, sehr sparsam ein.

Ihr findet im Google-Support zum GMail-Wechsel viele Informationen, die ihr euch vorab sehr genau und am besten zwei Mal durchlesen solltet. Wer lediglich alternative Adressen benötigt, kann den folgenden GMail-Trick für unbegrenzt viele Adressen verwenden:

