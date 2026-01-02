Pixel 10-Aktionen im Google Store: Jetzt bis 30 Prozent Rabatt, Gratis Ladegerät + 100 Euro Eintauschbonus

Google dürfte auch im letzten Jahr wieder Millionen von Pixel 10-Smartphones verkauft haben und um gut in das neue Jahr zu starten, tut man den Nutzern jetzt noch einmal mit starken Aktionen etwas Gutes: Jetzt bekommt ihr ganze 30 Prozent Rabatt auf Pixel 10-Smartphones, zusätzlich das Pixelsnap-Ladegerät gratis sowie 100 Euro Eintauschbonus. Das solltet ihr euch nicht entgehen lassen!



Zum Start in das neue Jahr gibt es im Google Store bei Amazon noch einmal starke Aktionen rund um die Pixel-Smartphones, die durchaus mit den Angeboten der letzten zwei Monate vom Black Friday bis Weihnachten mithalten können. Dabei geht es gar nicht um den Abverkauf von älteren Generationen, sondern man hat die Pixel 10-Geräte in die Auslage gepackt.

Jetzt bekommt ihr ganze 30 Prozent Rabatt auf Pixel 10-Smartphones, könnt euch 19 Prozent Rabatt auf die Pixel 10 Pro-Smartphones sichern und für das Top-Flaggschiff hat man sich nochmal ganz besonders ins Zeug gelegt: Es gibt jetzt 23 Prozent Rabatt auf die Pixel 10 Pro XL-Smartphones. Das sind allesamt starke Preise, die sich weder vor der Konkurrenz noch vor den vorherigen Angeboten verstecken müssen.

Es gibt noch Geschenke!

Aber das war noch lange nicht alles: Denn zu einigen der oben aufgezählten Aktionen bekommt ihr den Pixelsnap Charger gratis mit in das Paket gelegt. Möchtet ihr zusätzlich euer altes Smartphone loswerden, bekommt ihr außerdem noch 100 Euro Eintauschbonus. Das bedeutet, dass ihr den errechneten Wert eures alten Smartphones PLUS die 100 Euro erhaltet. Das sind schon Vorbesteller-ähnliche Aktionen. Achtet bitte vor dem Bestellen auf den Hinweis des Eintauschbonus – dieser gilt nicht für alle Geräte. Als Sahnehäubchen gibt es auch noch 60 Tage Audible gratis.

Auch beim Zubehör lässt sich sparen: Jetzt gibt es noch die Pixel Watch 4 mit 13 Prozent Rabatt, wobei je nach Variante noch mehr drin sein kann. Außerdem bekommt ihr noch 32 Prozent Rabatt auf die Pixel Watch 3, könnt euch also auch für die vorherige Smartwatch-Generation entscheiden. Soll es eher etwas für die Ohren sein, gibt es jetzt die Pixel Buds 2a mit 15 Prozent Rabatt oder die Pixel Buds Pro 2 mit 10 Prozent Rabatt.

Es gibt noch weitere Aktionen rund um das erweiterte Pixel-Portfolio, schaut einfach mal im Google Store oder in der folgenden Amazon-Box vorbei.

» Alle Pixel-Aktionen im Google Store bei Amazon

» Starke Countdown-Aktionen bei Amazon

Letzte Aktualisierung am 2025-12-27 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.