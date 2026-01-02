Android Update: Gemini in Android Auto, Samsung startet System Updates, Wetter Watch Face und Android XR

Rund um den Jahreswechsel ist es naturgemäß etwas ruhiger geworden, doch auch die letzten Tage hatten einige interessante Meldungen rund um Android zu bieten: So haben wir über die System Updates für Samsung-Nutzer berichtet, über Gemini in Android Auto die Android XR Smart Glasses und mehr. In unserem wöchentlichen Android Update fassen wir alle aktuellen Entwicklungen noch einmal schnell und übersichtlich zusammen.



Es geht eine weitere Android-Woche zu Ende, die über den Jahreswechsel deutlich ruhiger gewesen ist: Wir haben euch ein WearOS Watch Face mit Wetterdetails gezeigt, berichten über die Google System Updates auf Samsung-Smartphones und zeigen euch die neuen Funktionen in Gemini für Android Auto. Verpasst auch nicht den Blick auf die Android XR Smart Glasses. Im Folgenden findet ihr wieder unseren gewohnten Rückblick auf die letzten sieben Tage rund um die Android-Produkte.

Samsung will Android-Rollout wieder aufnehmen

In den letzten Wochen gab es einiges Rätselraten um die ausbleibenden Google System Updates auf vielen Samsung-Smartphones. Jetzt gibt es eine Antwort von Samsung: Man bestätigt den gestoppten Rollout, begründet diesen mit recht fadenscheinigen Erklärungen und will den Rollout schon recht bald wieder aufnehmen.

» Samsung erklärt Ausbleiben der Google System Updates und plant Neustart

Gemini in Android Auto

Google beschleunigt den Rollout von Gemini für Android Auto. Der neue KI-Assistent bringt viele zusätzliche Funktionen mit, die es in der Form beim Google Assistant nicht gegeben hat bzw. auch gar nicht geben konnte. Wir zeigen euch alle Neuerungen im Detail, die ihr schon jetzt oder sehr bald entdecken könnt.

» Das sind die neuen Funktionen von Gemini in Android Auto









Android XR Smart Glasses

Google wird Android XR in diesem Jahr ganz groß rausbringen wollen. Dazu stehen viele Smart Glasses und Headsets in den Startlöchern, die von mehreren Herstellern in den unterschiedlichsten Kategorien produziert werden sollen. Man setzt auf ein Portfolio von drei verschiedenen Produktgruppen, die sich allesamt etwas voneinander unterscheiden. Die einzige Konstante ist die Nutzung von Gemini auf den smarten Brillen.

» Das sind die neuen Android XR Smart Glasses

WearOS Watch Face mit Wetterdetails

Wir stellen euch ein noch recht junges WearOS Watch Face vor, das viele Wetterdetails schick aufbereitet auf das Display bringt. Von Prognosen über die Wetterlage und Temperaturen bis zur Luftfeuchtigkeit, Umgebungsvariablen sowie Fitness-relevante Vitalwerte ist vieles mit dabei. Manchmal sogar kostenlos zu haben.

» Starkes WearOS Watch Face bringt Wetterdetails auf Smartwatches

Letzte Aktualisierung am 2025-12-30 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.