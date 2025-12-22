Android: Neue WLAN-Freigabe für Nutzerkonten kommt – lässt Zugangsdaten teilen oder verbergen (Teardown)

Google hat dem Betriebssystem Android in den letzten Jahren immer mehr Möglichkeiten zur Nutzerverwaltung spendiert und mit einem der kommenden Releases stehen die nächsten Anpassungen vor der Tür. In Kürze wird es möglich sein, die bisher global verwendeten Optionen für WLAN-Netzwerke getrennt nach Nutzerprofil zu verwalten – inklusive der Zugangsdaten.



Gerade bei Android-Tablets oder anderen Geräten außerhalb der Smartphone-Welt dürfte die Android-Nutzerverwaltung häufiger zum Einsatz kommen. Diese ermöglicht separate Apps, App-Daten, Zugangsdaten, abgelegte Dateien und natürlich auch zahlreiche Personalisierungen mit Anbindung an das Nutzerprofil. Viele Einstellungen werden aber weiterhin global behandelt – so etwas die Zugangsdaten für die WLAN-Netzwerke.

In Zukunft wird sich das ändern, denn jetzt zeigt sich in der Android Canary die Funktion, den Zugriff auf ein WLAN-Netzwerk zu teilen. Das bedeutet, dass eine eingerichtete WLAN-Verbindung nur für das aktuelle Nutzerkonto gilt und nicht automatisch den anderen Nutzerkonten auf dem Gerät zur Verfügung steht. Möchte man das bisherige Verhalten beibehalten, kann man das Netzwerk über die Einstellungen teilen.

Als weitere Feineinstellung zeigt sich, ob anderen Nutzern als dem anlegenden Nutzer die Möglichkeit gegeben werden soll, die Optionen des WLAN-Netzwerks zu bearbeiten. Es handelt sich daher um eine Freigabefunktion mit mehreren Zugriffsregeln, wobei diese stets nur dem Ersteller der WLAN-Verbindung zur Verfügung stehen. Natürlich wird es auch bei einer nichtgeteilten Verbindung möglich sein, dass die anderen Nutzer dieselbe Verbindung aufbauen und speichern.

Jetzt fragt sich natürlich, wozu man eine solche Funktion überhaupt benötigt. Ich kann das aus persönlicher Erfahrung leider nicht beantworten, denn mir fällt kein Szenario ein, indem ich einer Person mein Android-Gerät überlassen würde, der ich nicht Zugang zu meinem WLAN-Netzwerk geben würde. Aber der Bedarf wird wohl vorhanden sein, sonst würden Googles Entwickler nicht daran arbeiten.

» Google Assistant wird eingestellt: Google verschiebt den Termin auf 2026 – Gemini-Rollout macht wohl Probleme

[Android Authority]

Letzte Aktualisierung am 2025-12-18 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.