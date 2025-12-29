Android: Samsung hält die Google Play System-Updates absichtlich zurück – verzögern sich seit Monaten

Google aktualisiert das Betriebssystem Android auf unterschiedlichen Ebenen, die zum einen Teil direkt und zum anderen über den Umweg der Gerätehersteller auf die Smartphones kommen. Seit einigen Wochen scheint für viele Samsung-Nutzer allerdings Sand ins Getriebe gekommen zu sein, denn die erwarteten Google Play System-Updates bleiben zum Teil schon seit Monaten aus. Jetzt erklärt Samsung, dass man ganz bewusst die Bremse gezogen hat.



Android wird auf mehreren Ebenen aktualisiert, wobei Google nach wie vor in vielen Fällen auf die Unterstützung der Gerätehersteller angewiesen ist. Die Google Play System Updates werden eigentlich zentral von Google ausgespielt, doch wie wir seit einigen Wochen wissen, können diese für einige Hersteller und Geräte pausiert werden. Genau das geschieht zum Teil schon seit einigen Monaten für Samsung-Nutzer, die je nach Gerät und Region auf einem Stand vom 1. September, andere dem 1. August oder gar dem 1. Juli festsitzen.

Wir hatten erst vor wenigen Tagen über die ausbleibenden Android-Updates für Samsung-Nutzer berichtet und jetzt hat sich der Smartphone-Hersteller dazu geäußert. Tatsächlich handelt es sich dabei nicht um einen Fehler – was aufgrund der bei Google beantragten Pause auch verwunderlich wäre – sondern um einen bewussten Stopp. Im Statement heißt es, dass man bei neuen Geräten und OneUI-Updates für einen gewissen Zeitraum nur verifizierte Updates ausspielt, die man selbst überprüft hat. Das gilt offenbar auch für Google-Updates.

Bei der Einführung neuer Geräte oder größerer One UI-Updates spielt Samsung ausschließlich Software aus, die das Unternehmen verifiziert hat. Samsung hat die Verteilung von Google-Updates vorübergehend ausgesetzt, um mögliche Probleme zu vermeiden.

Im ersten Moment klingt es nachvollziehbar, doch schon in der zweiten Sekunden könnte man ins Grübeln kommen. Warum kann Samsung derzeit keine Google-Updates verifizieren, obwohl man es im Rest des Jahres kann? Wie lange kann eine solche Verifizierung dauern, wenn man doch oftmals sehr nah an der Pixel-Update-Geschwindigkeit dran ist. Und die brennendste Frage: Wenn man auf ein vollständig von Google zugeliefertes Betriebssystem vertraut, warum dann nicht auf die Updates? Kontrolle ist sehr wichtig, aber der Zusammenhang zwischen dem OneUI-Update und den Google-Updates mag sich nicht erschließen.

Mutmaßlich liegt es wohl eher daran, dass es Probleme mit dem neuen OneUI gibt, die von einem Android-Update verschlimmert werden könnten. Das lässt man im Nebensatz auch ein wenig durchklingen. Man hofft allerdings, dies in den Griff zu bekommen und schon im Januar 2026 wieder Google Play System-Updates ausspielen zu können.

» Smart Home: Gemini kommt in euren Kühlschrank – Samsung will Lebensmittel mit Google-KI erkennen

Letzte Aktualisierung am 2025-12-25 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.