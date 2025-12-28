YouTube Recap 2025: Hier kommt euer persönlicher Rückblick – eure Favoriten im Stories-Format (Video)

Googles Videoplattform YouTube veröffentlicht schon seit mehreren Jahren einen Jahresrückblick, der im Laufe der Zeit mehrfach das Konzept geändert hat – und in diesem Jahr um eine personalisierte Variante erweitert wurde. Erstmals wurde das YouTube Recap 2025 veröffentlicht, das eure Favoriten enthält und zeigt, welche Videos, Kanäle und Themen ihr am häufigsten abgerufen habt.



Der YouTube Jahresrückblick ist jedes Jahr recht interessant, denn es zeigt die größten Stars, Aufsteiger oder Trendthemen, die auf der Videoplattform relevant gewesen sind. Auf eine persönliche Statistik hatte man in all den Jahren verzichtet, weil wohl die meisten Nutzer jedes Video nur ein einziges Mal ansehen. Ganz im Gegensatz zu einem Lieblingssong bei YouTube Music & Co. Doch in diesem Jahr konnte man sich erstmals zu einem personalisierten Jahresrückblick durchringen.

Der YouTube Recap 2025 kann jetzt direkt auf der Videoplattform abgerufen werden und basiert natürlich auf der Nutzung der vergangenen Monate seit Beginn des Jahres. Das kann vor allem bei YouTube sehr interessant sein, weil die Nutzung sicherlich sehr viel differenzierter ist, als etwa beim Musikstreaming. Viele Videos geraten schnell in Vergessenheit und selbst an hilfreiche oder begeisternde Inhalte kann man sich nach ein paar Monaten nur noch vage erinnern. Ein kurzer Stupps auf diese Videos kann daher hilfreich sein.

Der persönliche Rückblick ‚YouTube Recap‘ hebt auf bisher einmalige Weise eure Interessen, tiefgründigen Analysen und Highlights des Jahres hervor, die zu mehreren Videos zusammengestellt werden. Natürlich basierend auf eurem Wiedergabeverlauf der letzten zwölf Monate bzw. seit Beginn des Jahres. Der Rückblick bringt euch bis zu 12 unterschiedliche Karten, in denen eure Lieblingskanäle, Interessen oder auch die Entwicklung der persönlichen Sehgewohnheiten enthalten ist. Außerdem soll auf Grundlage der Lieblingsvideos sogar gezeigt werden, zu welchem ​​Persönlichkeitstyp ihr gehört.

Wer den Rückblick nicht findet: Google weist darauf hin, dass dieser personalisierte Rückblick nicht für alle Nutzer, nicht für alle Konten und auch nicht für alle Regionen angeboten wird – das gilt zumindest in diesem Jahr. Solltet ihr einen Rückblick von der YouTube-KI erhalten haben, findet ihr auf eurer persönlichen Seite in der YouTube-App, so wie im obigen Video gezeigt.

» YouTube Music: Hier ist euer musikalischer Rückblick – YTM Recap 2025 im Stories-Format inklusive KI-ChatBot

» Google Fotos: Hier ist euer persönlicher Rückblick auf 2025 – zeigt die schönsten Erinnerungen (Video)

[YouTube Blog]

Letzte Aktualisierung am 2025-12-24 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.