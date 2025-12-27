YouTube Music: Hier ist euer musikalischer Rückblick – YTM Recap 2025 im Stories-Format inklusive KI-ChatBot

Auch das musikalische Jahr 2025 nähert sich dem Ende und hat uns wieder viel Neues oder vielleicht auch alt altbekanntes (wieder)entdecken lassen. Bei dem vor wenigen Tagen veröffentlichten YouTube Music Recap könnt ihr euch euer musikalische 2025 noch einmal ansehen, anhören und so erfahren, was eure meistgehörten Songs, Künstler, Alben, Musikrichtungen und andere Einstufungen sind. Auch Gemini kommt erstmals musikalisch zum Einsatz.



Bei Google sind mittlerweile auch personalisierte Jahresrückblicke geplant, die man seit einiger Zeit in Gestalt der „Recaps“ veröffentlicht und den Nutzern zeigt, welche Inhalte sie am meisten auf den diversen Plattformen konsumiert haben. Vor wenigen Tagen wurde das YouTube Music Recap 2025 veröffentlicht, das sich natürlich rund um den Audio-Ableger der Videoplattform dreht. Man zeigt den Nutzern die beliebtesten persönlichen musikalischen Inhalte.

In der Smartphone-App der Musikstreamingplattform gibt es jetzt den musikalischen Jahresrückblick, der auch 2025 wieder im bekannten Stories-Format gehalten ist. Es handelt sich um eine Story-Serie, die jeweils aus mehreren Einträgen besteht. Darin findet ihr eine Reihe von animierten Toplisten. Enthalten sind unter anderem eure meistgehörten Songs, eure am häufigsten gehörten Künstler, Alben oder auch Musikrichtungen. In der weiteren Aufbereitung kommt außerdem das Herkunftsland der Künstler zum Einsatz, man erhebt den meistgehörten Star gar zu eurem Best Buddy und einiges mehr. Abgerundet wird es durch Infos über die Gesamtspieldauer einzelner Songs, Künstler oder auch der Gesamtzeit des Musikkontos.

Ihr könnt jede dieser Stories speichern und bei Bedarf auch mit anderen Nutzern teilen. Außerdem gibt es einzelne Playlisten für jede Jahreszeit, die ihr euch bei Interesse als dauerhafte Playlist speichern könnt. Die Musikinteressen können sich bekanntlich zwischen den Jahreszeiten verändern. Natürlich darf auch Gemini in der aktuellen KI-Hochphase nicht fehlen. Bei vielen Nutzern (nicht bei allen) gibt es daher noch das „Ask Music“-Eingabefeld, mit dem sich beliebige Fragen zum Jahresrückblick und dem eigenen Nutzungsverhalten stellen lassen.

Sucht auf der YouTube Music-Startseite nach dem Jahresrückblick, der euch dort angeboten werden sollte. Falls nicht, tippt einmal auf euer Profilbild oben rechts und wählt dann den Eintrag „Dein Recap“ aus.

