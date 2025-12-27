Google Websuche: Suchergebnisse über mich – neues Tool sucht und entfernt persönliche Daten und Bilder

Immer mehr Nutzer legen glücklicherweise Wert auf Datenschutz und Privatsphäre im Internet, sodass es sicherlich nicht wenige Menschen gibt, die sich selbst googeln und vielleicht die wichtigsten Ergebnisse überprüfen. Ein recht junges Google-Tool kann euch diese Arbeit abnehmen und rückt gerade durch das Aus des Google One Dark Web Report in den Fokus. Wir stellen euch das Tool „Suchergebnisse über dich“ vor.



Sowohl aus eigenem Interesse als auch zum Schutz der Privatsphäre kann es eine gute Idee sein, sich immer wieder einmal selbst zu googeln und zu schauen, welche unerwarteten Inhalte möglicherweise kursieren. Findet man bedenkliche oder ungewünschte Inhalte, hat man eine nicht zu unterschätzende Aufgabe vor sich. Um diesen Prozess zu erleichtern, hat Google vor einigen Monaten das Tool Suchergebnisse über dich gestartet, das sowohl das Googeln als auch das Entfernen beschleunigen kann.

Um den Dienst zu nutzen, muss dieser einmalig aktiviert und eingerichtet werden. Die Einrichtung besteht daraus, die zu überwachenden persönlichen Daten einmalig einzugeben: Name, Adresse, Telefonnummer und E-Mail-Adresse – mehr braucht es gar nicht. Obwohl Google diese Daten in den allermeisten Fällen ohnehin bereits hat, werden diese ohne interne Ausfüllhilfe abgefragt und auch vollkommen separat von allen anderen Google-Diensten behandelt.

Das Tool wird nach der Einrichtung regelmäßig den Google-Index durchsuchen und euch darüber informieren, wenn es neue Inhalte bzw. Webseiten gibt, auf denen eure persönlichen vorkommen. Das kann bei eindeutigen Angaben wie Telefon oder E-Mail sehr hilfreich sein. Hat man allerdings einen eher geläufigen Namen, kann Google natürlich nicht zwischen den einzelnen Personen unterscheiden und ihr werdet sehr viele Treffer erhalten. Über jeden Treffer könnt ihr euch per Google-App, per E-Mail oder direkt auf der Webseite informieren lassen.









Inhalte schnell aus dem Suchindex entfernen

Werden Inhalte über euch gefunden, könnt ihr direkt neben den Ergebnissen die Entfernung aus dem Suchindex beantragen. Die Betonung liegt dabei auf „beantragen“, denn es gibt weder eine Garantie noch einen Automatismus. Jeder Antrag wird von Google automatisiert und zum Teil auch manuell überprüft. Stuft man den Inhalt als bedenkenlos ein (siehe obiger Screenshot), seid ihr auch an dieser Stelle machtlos bzw. müsst versuchen, euch durch den Google-Dschungel zu kämpfen.

Sollte der Antrag erfolgreich sein, werden aber natürlich nicht die Inhalte aus dem Web entfernt – das liegt außerhalb von Googles Einflussbereich – sondern nur aus den Suchergebnissen. Für den Alltag sollte das ausreichen, wer sich aber wirklich vor professioneller Verfolgung schützen will, wird mit diesem Schritt nicht wirklich weit kommen. Dennoch, probiert das einfach einmal aus oder lasst das Tool dauerhaft aktiviert.

Ich habe mir für solche Zwecke schon vor vielen Jahren Benachrichtigungen bei Google Alerts eingerichtet, die irgendwann aber mehr schlecht als recht funktioniert haben. Gerade nach dem Aus des Google Dark Web Report ist das Tool vielleicht noch interessanter.

» Google Suchergebnisse über dich