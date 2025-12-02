YouTube Jahresrückblick 2025: Das sind die Top 10 der Themen, Creator, Songs und Kurzsongs (Infografiken)

Wir sind bereits im letzten Monat des Jahres angekommen und nach einigen Rückblicken der letzten Tage wurde jetzt auch der YouTube-Jahresrückblick veröffentlicht, der sich auf die erfolgreichsten Videos der gesamten Plattform bezieht. Google hat die erfolgreichsten Creator, Videos, Musikvideos und Themen im deutschsprachigen Raum gekürt – darunter finden sich natürlich auch die üblichen Verdächtigen.



Die große Phase der Jahresrückblicke ist wieder angebrochen und nach den ersten Toplisten von YouTube Music und im Google Play Store (siehe unten) gibt es jetzt den Recap von YouTube. Man blick auf ein vielseitiges Jahr 2025 zurück, bei dem viele große Themen im Mittelpunkt standen: Gaming, Serien, Memes sowie gesellschaftliche Debatten haben auch bei YouTube eine wichtige Rolle gespielt. Konkret spricht man virale Roblox-Welten an, Diskussionen rund um Friedrich Merz, ein wachsendes Interesse an KI-Videos und mehr.

YouTube schreibt sich neben all den Erfolgen auch auf die Fahnen, die Plattform zu sein, die den Künstlern überhaupt erst den Durchbruch ermöglicht, wobei man explizit ZAH1DE erwähnt. Doch gerade bei dieser jungen Künstlerin ist bekannt, dass sie auf TikTok populär geworden ist und im Vergleich dazu nur einen Bruchteil ihrer Zielgruppe auf YouTube erreicht. Aber sei es drum, YouTube ist stolz darauf, eine Plattform für unabhängige Stimmen zu sein, die die Kulturlandschaft bereichern, Diskussionen anregen und Unterhaltung immer wieder neu definieren.

In den folgenden Infografiken findet ihr die Trending Topics von YouTube Deutschland, die Top 10 Creator in puncto Abrufzahlen aus Deutschland, die Top 10 Songs sowie die Top 10 der kurzen Songs. Man weist darauf hin, dass es bei den Trending Topics keine Reihenfolge gibt, sodass wir davon ausgehen können, dass das eine geschönte Liste ist, bei der man so manches unliebsame Thema ausgespart hat.









Sicherlich bin ich auch in diesem Jahr nicht ganz allein damit, wenn ich sage, dass ich etwa die Hälfte der Künstler nicht kenne. Dafür kann ich mir auf die Fahnen schreiben, alle Trend-Themen zu kennen, fast alle Songs und _keinen einzigen_ der Kurzsongs.

