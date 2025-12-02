Android: Google aktualisiert QR-Code-Scanner – neue Funktionen und neue Oberfläche sind da (Screenshots)

Google bietet schon seit langer Zeit einen eigenen QR-Code-Scanner für Android, der fest in das Betriebssystem integriert ist und über die Schnelleinstellungen aufgerufen werden kann. Jetzt hat man erneut damit begonnen, ein größeres Update auszurollen, das sowohl eine aktualisierte Oberfläche als auch eine neue Funktion mit im Gepäck hat. Textinhalte lassen sich damit leichter als bisher kopieren.



Der tief in Android integrierte QR-Code-Scanner ist zwar keine System-App, aber dennoch so weit integriert, dass es als Komponente des Betriebssystems gilt, die nicht auf App-Ebene aktualisiert wird. Man sollte meinen, dass das eine recht simple App ist, doch tatsächlich scheint das Update für die neueste Version größere Probleme zu bereiten. Denn das jetzt veröffentlichte Update wurde bereits im Mai angekündigt, Anfang Juli für einige Nutzer ausgerollt und schon kurz darauf wieder zurückgezogen. Jetzt folgt der nächste Anlauf.

Die neue Version ist dabei gar nicht so tiefgreifend anders als bisher, sondern bringt lediglich einige Komfortanpassungen sowie eine neue Funktion mit sich: Schon beim Start der App zeigt sich eine schicke Animation, bei der die interaktiven Elemente bzw. Buttons des Scanners von der Seite zu ihrer Position in der Kamera-Oberfläche fliegen. Eventuell wäre das zukünftig eine interessante Animation, um den QR-Code-Scanner fest in die Kamera-App zu integrieren und den Wechsel zu verdeutlichen.

Die Elemente fliegen aber nicht nur in das Bild, sondern finden auch eine neue Position innerhalb der Oberfläche. Die wichtigen Funktionen sind jetzt nicht mehr an den Rändern verteilt, sondern befinden sich allesamt im unteren Displaybereich. Dort ist jetzt die Funktion zum Aktivieren des LED-Blitzes zu finden, es kann von der Kamera zur Galerie-Ansicht gewechselt werden oder es lässt sich die Feedback-Funktion nutzen – was gerade nach einem Update natürlich interessant ist. Potenzial für mehr ist in jedem Fall vorhanden.

Die dritte Neuerung zeigt sich in Form einer neuen Funktion, die beim Scannen von Textinhalten oder einer URL aktiv wird: Statt wie bisher die aus dem QR-Code extrahierte URL nur im Browser aufrufen zu können und von dort kopieren zu müssen, lässt sich das nun abkürzen. Der Textinhalt bzw. die URL lässt sich weiterhin normal öffnen, es kann aber auch als Textinhalt in die Zwischenablage gelegt und mit anderen Apps geteilt werden. Die URL-Vorschau ist jetzt ein Textfeld, das die entsprechenden Interaktionen ermöglicht.

Der neue QR-Scann wird ab sofort für alle Nutzer ausgerollt und sollte diesmal hoffentlich nicht erneut zurückgezogen werden.

