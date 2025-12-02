Google Play Store Aktion: Diese 64 Android-Apps, Spiele, Icon Packs & Live Wallpaper gibt es heute Gratis

2025-12-02
play 

Zum Start in die neue Aktionenwoche gibt es im Google Play Store heute viele vorübergehend kostenlose Apps, Spiele, Icon Packs und Live Wallpaper – schaut mal herein. Heute berichten wir über das Android-Update für Dezember, blicken auf das große Pixel-Update für Dezember und berichten über das kommende Android XR Show-Event. Verpasst auch nicht die neue Gboard Swipe-Tastatur.


Weil Google im Play Store keine explizite Übersicht über vergünstigte oder gar temporär kostenlose Apps besitzt, findet man diese meist nur zufällig oder stößt erst darauf, wenn es zu spät ist. Aus diesem Grund listen wir regelmäßig solche Aktionen auf, die vielleicht für den einen oder anderen ganz interessant sein können. Dabei beschränken wir uns auf Apps, die folgende Voraussetzungen erfüllen:

  • Die App ist zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Gratis. Das bezieht sich nur auf den Kaufpreis im Play Store, nicht auf In-App Käufe oder andere zusätzliche Finanzierungsmodelle.
  • Die App ist normalerweise kostenpflichtig.
  • Die App ist mit mindestens 3 Sternen bewertet.

apps 02.12.2025

Apps
Farbkreis
Farbkreis
Download QR-Code
Farbkreis
Entwickler: Roman Sevastianov
Preis: Kostenlos
Helle LED-Taschenlampe Pro
Helle LED-Taschenlampe Pro
Download QR-Code
Helle LED-Taschenlampe Pro
Entwickler: Tools Dev
Preis: 3,29 €
SnagID - Site-Audit
SnagID - Site-Audit
Download QR-Code
SnagID - Site-Audit
Entwickler: Appculus – Audit, Inspection, Checklists & Utility
Preis: Kostenlos
Fit Workout Pro - AI Trainer
Fit Workout Pro - AI Trainer
Download QR-Code
Fit Workout Pro - AI Trainer
Entwickler: AUSTECH STUDIO
Preis: Kostenlos
QuickPin - Fast Notes Reminder
QuickPin - Fast Notes Reminder
Download QR-Code
QuickPin - Fast Notes Reminder
Entwickler: Power Mind Apps
Preis: Kostenlos
Invitation Card Maker Pro
Invitation Card Maker Pro
Download QR-Code
Invitation Card Maker Pro
Entwickler: AUSTECH STUDIO
Preis: Kostenlos
Poster Maker Pro Banner Create
Poster Maker Pro Banner Create
Download QR-Code
Poster Maker Pro Banner Create
Entwickler: AUSTECH STUDIO
Preis: Kostenlos
Accumulator PDF Mini
Accumulator PDF Mini
Download QR-Code
Accumulator PDF Mini
Entwickler: Salemo Lines
Preis: 7,49 €
Image Resizer
Image Resizer
Download QR-Code
Image Resizer
Entwickler: SwiperyLab
Preis: Kostenlos
Watch Faces
RUN PRO: Watch face
RUN PRO: Watch face
Download QR-Code
RUN PRO: Watch face
Entwickler: amoledwatchfaces™
Preis: Kostenlos
HMKWatch Christmas03
HMKWatch Christmas03
Download QR-Code
HMKWatch Christmas03
Entwickler: HMKWatch
Preis: Kostenlos
Roto Watch Face
Roto Watch Face
Download QR-Code
Roto Watch Face
Entwickler: amoledwatchfaces™
Preis: Kostenlos

pixel angebote

Spiele
DinoRun4
DinoRun4
Download QR-Code
DinoRun4
Entwickler: wind
Preis: Kostenlos
Sudoku Master 2023 : Offline
Sudoku Master 2023 : Offline
Download QR-Code
Sudoku Master 2023 : Offline
Entwickler: A.V.A - puzzles games
Preis: Kostenlos
Avalar: Raid of Shadow Premium
Avalar: Raid of Shadow Premium
Download QR-Code
Avalar: Raid of Shadow Premium
Entwickler: Enigma Publishing Limited
Preis: Kostenlos
Tokyo Debunker
Tokyo Debunker
Download QR-Code
Tokyo Debunker
Entwickler: ZigZaGame Inc.
Preis: Kostenlos
Speed Math - Mini Math Games
Speed Math - Mini Math Games
Download QR-Code
Speed Math - Mini Math Games
Entwickler: Eggies
Preis: Kostenlos
Dungeon Shooter : Dark Temple
Dungeon Shooter : Dark Temple
Download QR-Code
Dungeon Shooter : Dark Temple
Entwickler: IMCrazy
Preis: 2,99 €
Ein Schiff bauen VIP
Ein Schiff bauen VIP
Download QR-Code
Ein Schiff bauen VIP
Entwickler: pixelstar
Preis: Kostenlos
Zombie Age 2 Premium: Shooter
Zombie Age 2 Premium: Shooter
Download QR-Code
Zombie Age 2 Premium: Shooter
Entwickler: DIVMOB
Preis: Kostenlos
Evertale
Evertale
Download QR-Code
Evertale
Entwickler: ZigZaGame Inc.
Preis: Kostenlos
[VIP] Missile Dude RPG : idle
[VIP] Missile Dude RPG : idle
Download QR-Code
[VIP] Missile Dude RPG : idle
Entwickler: Artifact Games
Preis: Kostenlos
Der Einsame Hacker
Der Einsame Hacker
Download QR-Code
Der Einsame Hacker
Entwickler: The Lonely Developer Studios - Spain
Preis: Kostenlos
Shadow Hunter: Offline Premium
Shadow Hunter: Offline Premium
Download QR-Code
Shadow Hunter: Offline Premium
Entwickler: EA Publishing
Preis: Kostenlos
Rogue Hearts
Rogue Hearts
Download QR-Code
Rogue Hearts
Entwickler: Ninetail Games
Preis: Kostenlos
Castle Defender Premium
Castle Defender Premium
Download QR-Code
Castle Defender Premium
Entwickler: Unimob
Preis: Kostenlos
FASTAR VIP - Rhythm Game
FASTAR VIP - Rhythm Game
Download QR-Code
FASTAR VIP - Rhythm Game
Entwickler: NextDoors
Preis: Kostenlos
Spelling Master - Quiz Games
Spelling Master - Quiz Games
Download QR-Code
Spelling Master - Quiz Games
Entwickler: Eggies
Preis: Kostenlos
Trivia Master - Quiz Games
Trivia Master - Quiz Games
Download QR-Code
Trivia Master - Quiz Games
Entwickler: Eggies
Preis: Kostenlos
Tech Quiz Master - Quiz Games
Tech Quiz Master - Quiz Games
Download QR-Code
Tech Quiz Master - Quiz Games
Entwickler: Eggies
Preis: Kostenlos
Fortress2
Fortress2
Download QR-Code
Fortress2
Entwickler: wind
Preis: Kostenlos
Word Mania - Brainy Word Games
Word Mania - Brainy Word Games
Download QR-Code
Word Mania - Brainy Word Games
Entwickler: Eggies
Preis: Kostenlos
Katla
Katla
Download QR-Code
Katla
Entwickler: Manja Studio
Preis: Kostenlos
Bulbs - A game of lights
Bulbs - A game of lights
Download QR-Code
Bulbs - A game of lights
Entwickler: Eggies
Preis: Kostenlos
Crazy Calculator Game
Crazy Calculator Game
Download QR-Code
Crazy Calculator Game
Entwickler: Eggies
Preis: Kostenlos
Logo Guess Challenge
Logo Guess Challenge
Download QR-Code
Logo Guess Challenge
Entwickler: Eggies
Preis: Kostenlos
Block Blast - A Retro Game
Block Blast - A Retro Game
Download QR-Code
Block Blast - A Retro Game
Entwickler: Eggies
Preis: Kostenlos
Crossword Quest Premium
Crossword Quest Premium
Download QR-Code
Crossword Quest Premium
Entwickler: A.V.A - puzzles games
Preis: Kostenlos
Word Search Game: Offline
Word Search Game: Offline
Download QR-Code
Word Search Game: Offline
Entwickler: otto games
Preis: Kostenlos
Jewels Planet - Match 3 Jewels
Jewels Planet - Match 3 Jewels
Download QR-Code
Jewels Planet - Match 3 Jewels
Entwickler: A.V.A - puzzles games
Preis: Kostenlos
Word Game Wonders: Crossword
Word Game Wonders: Crossword
Download QR-Code
Word Game Wonders: Crossword
Entwickler: A.V.A - puzzles games
Preis: Kostenlos
Space Rush
Space Rush
Download QR-Code
Space Rush
Entwickler: Eggies
Preis: Kostenlos
Emoji Guess Challenge
Emoji Guess Challenge
Download QR-Code
Emoji Guess Challenge
Entwickler: Eggies
Preis: Kostenlos
Maths Puzzle: Maths Game Pro
Maths Puzzle: Maths Game Pro
Download QR-Code
Maths Puzzle: Maths Game Pro
Entwickler: Premium Quality Apps
Preis: 0,19 €
Black & White Puzzle Chess
Black & White Puzzle Chess
Download QR-Code
Black & White Puzzle Chess
Entwickler: UnknownProjectX
Preis: Kostenlos
Console Tank - 8Bit TV FC Game
Console Tank - 8Bit TV FC Game
Download QR-Code
Console Tank - 8Bit TV FC Game
Entwickler: UnknownProjectX
Preis: Kostenlos
Match3D
Match3D
Download QR-Code
Match3D
Entwickler: wind
Preis: Kostenlos
Tap Rush - Reflex Game
Tap Rush - Reflex Game
Download QR-Code
Tap Rush - Reflex Game
Entwickler: Eggies
Preis: Kostenlos

Icon Packs
Pixel Net White - Icon Pack
Pixel Net White - Icon Pack
Download QR-Code
Pixel Net White - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
Yellow - Icon Pack
Yellow - Icon Pack
Download QR-Code
Yellow - Icon Pack
Entwickler: Panoto Gomo
Preis: Kostenlos
Lines Circle - Neon Icon Pack
Lines Circle - Neon Icon Pack
Download QR-Code
Lines Circle - Neon Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
You-R Circle Icon Pack
You-R Circle Icon Pack
Download QR-Code
You-R Circle Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
Cubic Light - 3D Icon Pack
Cubic Light - 3D Icon Pack
Download QR-Code
Cubic Light - 3D Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
Inab Purple - Icon Pack
Inab Purple - Icon Pack
Download QR-Code
Inab Purple - Icon Pack
Entwickler: Panoto Gomo
Preis: Kostenlos
Onyx - Icon Pack
Onyx - Icon Pack
Download QR-Code
Onyx - Icon Pack
Entwickler: Atanu Sanyal
Preis: Kostenlos
Live Wallpaper
Unreal Space HD
Unreal Space HD
Download QR-Code
Unreal Space HD
Entwickler: Igor Maliukh
Preis: Kostenlos
Team Pixel Wallpapers
Team Pixel Wallpapers
Download QR-Code
Team Pixel Wallpapers
Entwickler: Lagguy
Preis: Kostenlos
Wallfever - Minimal Wallpapers
Wallfever - Minimal Wallpapers
Download QR-Code
Wallfever - Minimal Wallpapers
Entwickler: Lagguy
Preis: Kostenlos
Planets Live Wallpaper Plus
Planets Live Wallpaper Plus
Download QR-Code
Planets Live Wallpaper Plus
Entwickler: H21 lab
Preis: Kostenlos
Prism Live Wallpaper
Prism Live Wallpaper
Download QR-Code
Prism Live Wallpaper
Entwickler: Viktor Bohush
Preis: Kostenlos
3D Parallax Live Wallpaper - 4
3D Parallax Live Wallpaper - 4
Download QR-Code
3D Parallax Live Wallpaper - 4
Entwickler: 3d background
Preis: Kostenlos
BLW Tolle Live-Hintergründe
BLW Tolle Live-Hintergründe
Download QR-Code
BLW Tolle Live-Hintergründe
Entwickler: N7 Mobile Sp. z o.o.
Preis: Kostenlos
WallApp - Wallpaper Manager
WallApp - Wallpaper Manager
Download QR-Code
WallApp - Wallpaper Manager
Entwickler: Simone Sestito
Preis: Kostenlos
Hex AMOLED Neon Live Wallpaper
Hex AMOLED Neon Live Wallpaper
Download QR-Code
Hex AMOLED Neon Live Wallpaper
Entwickler: Crydata
Preis: Kostenlos

Angebot verpasst? Nicht so schlimm!

Da die Aktionspreise meist nur für einen sehr kurzen Zeitraum gelten, kann es natürlich sein, dass der Preis schnell wieder steigt. Habt ihr eine Aktion verpasst, dann kommt sie meist so schnell nicht wieder. Deswegen: Seid schnell und ladet Apps eventuell auch vorausschauend herunter. Ladet eine derzeit Gratis erhältliche App einmal herunter, und sie bleibt dauerhaft in eurem Account gespeichert. Zu einem späteren Zeitpunkt kann sie dann, obwohl sie zu dem Zeitpunkt kostenpflichtig ist, wieder vollkommen kostenlos heruntergeladen und vollständig genutzt werden.

Google Play Guthaben verdienen

google umfrage app

Und wenn ihr die 1,99 Euro (oder wie viel auch immer) dann doch nicht sparen konntet, dann müsst ihr trotzdem nicht unbedingt in die Tasche greifen: Mit der Google Umfrage-App könnt ihr schnell und einfach Google Play-Guthaben verdienen. Pro Monat lassen sich so um die 6-7 Euro verdienen, die innerhalb eines Jahres ausgegeben werden können, bevor sie dann wieder ablaufen.

» Google Umfrage-App jetzt ausprobieren

Schaut auch in unsere letzten Aktions-Auflistungen herein, vielleicht gilt der eine oder andere Preis ja immer noch 🙂

» GWB: Die Aktionen der letzten Tage im Play Store

Wenn du keine Play Store-Aktionen im GWB-Stream sehen möchtest, kannst du sie jetzt einfach dauerhaft ausblenden
Ich möchte keine Play Store Aktion-Artikel mehr sehen | Play Store Aktion-Artikel wieder anzeigen

» RSS-Feed ohne die Play Store Aktion-Artikel


