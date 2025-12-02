Android: Großes Pixel-Update kommt wohl heute Abend – mit Pixel Feature Drop und neuem Android-Release?

Wir sind in den letzten Monat des Jahres gestartet und auch das Pixel-Team macht sich für ein letztes großes Update-Paket bereit, das sehr wahrscheinlich heute Abend veröffentlicht werden wird. Wir erwarten neben dem monatlichen Android-Update für Dezember einen großen Schwung an weiteren Verbesserungen – unter anderem ein Pixel Feature Drop, den Release einer neuen Android-Version und vielleicht noch mehr.



Google hat im November wirklich alle Nutzer und auch Beobachter überrascht, als man nicht nur das eher langweilige monatliche Update veröffentlicht hatte, sondern ein sehr großes November-Update für Pixel-Smartphones ankündigte. Dennoch erwarten wir auch für den Dezember noch einmal einen ganz großen Rollout, denn im letzten Monat des Jahres wird Google noch einmal stark nachlegen und ein umfangreiches Paket veröffentlichen. Hier findet ihr alle Details.

Welche Updates sind zu erwarten?

Das Dezember-Update wird, so wie es in jedem Monat der Fall ist, wieder aus einer Reihe von Einzelverbesserungen bestehen, die im Dezember aber ebenfalls umfangreicher ausfallen können: Wir erwarten zunächst ein wirklich prall gefüllte Android-Sicherheitsupdate für den Monat Dezember. Denn nach zwei Monaten ohne nennenswerte Fixes, wie es Googles neuem Update-Plan entspricht, werden nun alle Bugs vom Oktober und November sowie Dezember in einem Schwung ausgemerzt.

Basierend auf diesem Update wird es außerdem ein Pixel-Update geben, das weitere spezifische Neuerungen im Gepäck hat. Diese beheben dringende Probleme oder Sicherheitslücken auf den Pixel-Smartphones. Alles wichtig, aber für den Endnutzer spannend wird es in den nächsten beiden Kategorien.

Pixel Feature Drop und Android 16 QPR2

Google wird nach eigener Ankündigung die finale Version von Android 16 QPR2 veröffentlichen, die man als „Feature Drop Release“ bezeichnen kann und damit schon den Weg vorgibt. Die neue Version ist ziemlich sicher ein Bestandteil des Pixel Feature Drop für Dezember, das ebenfalls – trotz großem November-Update – schon mit Teasern in Aussicht gestellt worden ist. Fällig wäre eigentlich auch eine erste Entwicklervorschau von Android 17, doch diese kann und wird man nicht gleichzeitig mit Android 16 QPR2 veröffentlichen. Aber es gibt Hinweise darauf, dass diese in der kommenden Woche startet.









Wann kommt das Update?

Das monatliche Update wird stets am ersten Montag oder Dienstag eines jeden Monats veröffentlicht – und aktuell sind wir in der Spur, dass das auch diesmal der Fall ist. Das große Thanksgiving-Wochenende liegt hinter den Googlern, gestern war man bereits wieder sehr fleißig im Android-Team (mehr dazu später) und somit können wir heute Nachmittag oder Abend das große Update erwarten. Je nach Umfang könnte es schon am späten Nachmittag oder auch erst am frühen Abend soweit sein. Wir werden euch hier im Blog entsprechend informieren.

Welche Smartphones erhalten das Update?

Tatsächlich gilt noch immer die Regel, dass jedes Google-Smartphone mit dem hauseigenen Tensor-SoC das monatliche Update erhalten wird – also alle Smartphones bis runter zur sechsten Generation. Google versorgt also bereits fünf Generationen gleichzeitig mit den Updates und wird dies bis Ende des kommenden Jahres weiterhin tun. Das Update kommt auf den Pixel 6-Smartphones, den Pixel 7-Smartphones, den Pixel 8-Smartphones, den Pixel 9-Smartphones, den Pixel 10 10-Smartphones sowie deren Budget-Ableger, dem Pixel Fold und auch auf dem Pixel Tablet an.

Mehr Infos zu Googles Update-Garantie für die Pixel-Smartphones findet ihr in den folgenden Artikeln: Die Infos zur Dauer der Android-Updates für Pixel-Smartphones, zur Android-Zielversion der Pixel-Smartphones sowie zu eurem Upgrade-Modell der Pixel-Smartphones.

» Android: Google Wetter wird eingestellt – die Wetter-App verschwindet und Google killt Froggy (Screenshots)

Letzte Aktualisierung am 2025-11-28 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.